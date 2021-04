Le leader du maire de la ville de New York, Andrew Yang, a été critiqué par un groupe LGBTQ de premier plan pour des commentaires «grinçants» qu’il a fait en qualifiant les homosexuels d ‘«arme secrète».

Dans une interview avec le Stonewall Democratic Club de New York mercredi soir, Yang a offensé un certain nombre de membres du groupe avec une série de remarques « insensibles ».

« C’était comme s’il n’avait jamais rencontré d’homosexuel de sa vie, même s’il n’arrêtait pas de nous rappeler que les membres de son équipe étaient homosexuels », a déclaré le cinéaste Harris Doran, qui a assisté à la réunion d’approbation à NBC.

«C’était comme nous symboliser», a-t-il ajouté. « Nous sommes impliqués, des gens intelligents, et vous ne pouvez pas vous présenter comme si vous n’aviez pas étudié pour l’examen. »

Yang, ancien candidat à l’élection présidentielle de 2020, mène actuellement le peloton de tête dans la course à la mairie. Il a annoncé sa campagne pour la première fois en janvier.

Mais Doran a déclaré que Yang était très peu conscient des problèmes auxquels les New-Yorkais LGBTQ sont confrontés, tels que le chômage et le sans-abrisme.

Au lieu de cela, Doran a déclaré que Yang avait qualifié la communauté gay de « si belle et humaine » et a exprimé « encore et encore » à quel point il était excité de visiter le célèbre bar lesbien de New York, Cubbyhole.

S’exprimant lors de la réunion, Yang a déclaré: «Eh bien, tout d’abord, permettez-moi de dire que si je vais à Cubbyhole, je pense que je vais être accompagné par au moins un de mes deux directeurs de campagne qui sont tous les deux homosexuels.

« Il y a donc beaucoup de, vous savez, familiarité avec la communauté, à la tête de ma campagne qui la dirige. »

Ailleurs pendant l’événement, Yang a déclaré: «Je vous aime vraiment, vous et votre communauté.

« Vous êtes si humaine et belle. Vous rendez New York spéciale. Je n’ai aucune idée de la façon dont nous perdons jamais face aux républicains étant donné que vous êtes tous franchement dans des rôles de direction dans tout le Parti démocrate. »

Il a ajouté: « Nous avons, comme, cette arme secrète incroyable. Ce n’est même pas un secret. C’est, comme, nous devrions tout gagner parce que nous vous avons tous. »

Doran a déclaré que les remarques de Yang donnaient l’impression aux personnes présentes « comme si nous étions des extraterrestres » avec son utilisation fréquente de l’expression « votre communauté ».

Dans un tweet, Doran a écrit: « Oh mec, Andrew Yang à la réunion d’approbation de Stonewall était une blague inexpérimentée et mal informée qui n’arrêtait pas de nous dire que son directeur de campagne était gay encore et encore et de nommer un bar gay encore et encore.

«Si vous envisagez de voter pour lui, je vous en supplie, que Dieu nous aide, ne le faites pas.

Un autre membre de Stonewall, Alejandra Caraballo, a déclaré au New York Times accusé Yang d’agir avec « Michael Scott niveaux de grincement et d’insensibilité » – une référence au célèbre personnage sourd de Steve Carrell dans The Office.

« Ce sont deux signes clignotants radioactifs qui indiquent qu’il n’est pas prêt à devenir maire de New York », a poursuivi Caraballo.

La critique intervient alors que Yang a été critiqué la semaine dernière pour avoir ri quand on lui a demandé s’il « étouffait des salopes ». Il a également fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir quitté New York pendant la pandémie.

Le directeur de campagne de Yang a défendu ses propos lors de l’événement Stonewall de mercredi soir.

«Si d’autres campagnes veulent minimiser l’importance de visiter et de soutenir les entreprises LGBTQ, elles sont invitées à le faire. Mais les bars gays sont une partie essentielle de notre ville et de son histoire », ont déclaré à Politico Sasha Ahuja et Chris Coffey, les co-directeurs de campagne de Yang.

«Ils sont littéralement des havres de sécurité pour notre communauté, et les garder ici et ouverts est essentiel. C’est pourquoi Andrew a donné la priorité à la rencontre avec les propriétaires d’entreprises LGBTQ qui l’ont invité, car il comprend que nous devons protéger et améliorer ces espaces si nous voulons que notre rétablissement soit inclusif et significatif. »

Après les retombées, les membres du Stonewall Democratic Club ont plutôt choisi d’approuver l’adversaire de Yang, le contrôleur de la ville, Scott Stringer.

Selon un récent sondage, 22% des électeurs démocrates probables étaient en faveur de Yang. Le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, a terminé deuxième, avec 13%, suivi de Stringer avec 11%.

Cependant, ce n’est pas le seul problème auquel la campagne de Yang est actuellement confrontée.

Mercredi, plus de 400 Américains d’origine asiatique de New York avaient signé une pétition et lancé un site Web s’opposant à sa campagne.

Le groupe, des New-Yorkais d’Asie et des îles du Pacifique contre Andrew Yang, a fait valoir que sa représentation en tant qu’homme asiatique «ne suffit tout simplement pas».

Le groupe a cité sa politique «pro-police» à la suite des appels à une réforme généralisée et à la justice raciale et à ses apparitions dans les médias de droite.

Un autre point de discorde était un éditorial qu’il a publié dans le Washington Post, appelant les Américains d’origine asiatique à montrer leur « américanité » pendant la pandémie.