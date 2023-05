Gardez une longueur d’avance sur la tendance de la mode et au-delà avec notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit Gardez une longueur d’avance sur la tendance de la mode et au-delà avec notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes qu’il est « téméraire et irresponsable » pour quiconque de poursuivre des personnes dans des véhicules dans la ville densément peuplée après que le prince Harry et Meghan Markle aient été impliqués dans une poursuite « presque catastrophique » par des photographes paparazzi.

Le maire a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu d’information complète sur l’incident, mais qu’il était particulièrement préoccupé par les informations faisant état de « multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD ».

« Deux de nos officiers auraient pu être blessés », a déclaré le maire Adams mercredi, au lendemain de la poursuite. « New York est différente d’une petite ville quelque part, vous ne devriez pas accélérer n’importe où, mais c’est une ville densément peuplée. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé avoir été impliqués dans une «poursuite en voiture presque catastrophique» impliquant des photographes paparazzi «très agressifs» qui a duré plus de deux heures et aurait pu être fatale.

Les Sussex ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient été suivis après avoir assisté à une cérémonie de remise de prix caritative par la Fondation Mme pour les femmes, où Meghan a été honorée pour son travail, mardi soir.

Il est entendu que le couple pense que la poursuite aurait pu être fatale, car elle impliquait six véhicules obscurcis avec des personnes non identifiées conduisant de manière imprudente et mettant en danger le convoi et tout le monde autour d’eux.

La mère de Meghan, Dora Ragland, était avec eux à l’époque.

Dans d’autres remarques, le maire Adams a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui ne se souvenaient pas de la mort de la mère de Harry, la princesse Diana, dans une poursuite à grande vitesse en 1997 après avoir tenté de fuir des paparazzi à Paris.

(Selcuk Acar/Agence Anadolu via Getty Images)

Il a ajouté: « Ce serait horrible de perdre un spectateur innocent lors d’une poursuite comme celle-ci et que quelque chose leur soit également arrivé. »

Approché par L’indépendantle NYPD a déclaré dans un communiqué: « Sur [Tuesday] Au soir du 16 mai, le NYPD a aidé l’équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex. De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée.

Une déclaration du couple a déclaré que les infractions au code de la route pendant la poursuite comprenaient des véhicules conduits sur le trottoir et à travers des feux rouges, faisant marche arrière dans une rue à sens unique, bloquant illégalement un véhicule en mouvement et conduisant tout en photographiant et au téléphone.

Ils ont dit que les personnes impliquées ont été confrontées à plusieurs reprises à des policiers en uniforme, mais ils ont poursuivi la poursuite et des images ont été prises par la sécurité, ainsi que d’autres preuves, pour étayer leurs allégations.

La famille séjournait dans une résidence privée et ne voulait pas compromettre la sécurité de la maison de leur ami, ont-ils déclaré.