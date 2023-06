Le maire de New York, Eric Adams, signe un projet de loi protégeant les soins affirmant le genre

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un décret exécutif visant à protéger les personnes fournissant et recevant des soins affirmant leur genre a été signé lundi par le maire de New York, Eric Adams.

Le décret exécutif 32, signé pour célébrer la fierté, empêche l’utilisation des ressources de la ville pour enquêter, détenir ou poursuivre toute personne fournissant ou recevant des soins.

C’est une mesure similaire à celle que les villes ont prise pour essayer de protéger le droit à l’avortement après l’annulation de Roe contre Wade.

New York, en tant qu’État, n’a adopté aucune restriction sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, qui restent légaux dans le nord-est.

Mais la mesure de M. Adams intervient à un moment où la communauté transgenre fait l’objet d’attaques soutenues de la part de responsables du parti républicain qui ont introduit plus de 400 projets de loi dans les législatures des États ciblant les personnes LGBT + jusqu’à présent cette année. Vingt États ont déjà passé les lois limitant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs, avec plus d’États envisageant activement des interdictions.

« Alors que les États à travers le pays continuent leur assaut d’attaques contre nos voisins LGBT +, la ville de New York fait ce que nous avons toujours fait – défendre la justice et contre la discrimination », a déclaré M. Adams dans un communiqué sur l’action de l’exécutif.

« Ce décret réaffirme le fait que la haine n’a pas sa place dans notre ville et que toutes les personnes méritent le droit à des soins et à une protection affirmant leur genre contre les poursuites pour ce qu’elles sont. »

L’esprit de l’ordonnance de M. Adams est aligné sur les avis d’un certain nombre d’associations médicales majeures telles que l’American Medical Association et l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, qui ont déclaré que les soins affirmant le genre sont sûrs et peuvent sauver des vies.

Le nombre de personnes qui font la transition et expriment des regrets à ce sujet plus tard est a cru être égal ou inférieur à un pour cent. Pour certains d’entre eux, le regret était passager.

Certains voient les attaques contre les soins d’affirmation de genre pour les enfants comme faisant partie d’une attaque plus large contre l’autonomie corporelle des personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres.

Un certain nombre d’États qui ont adopté des interdictions sur les soins affirmant le genre ont également adopté des limites ou des interdictions effectives sur les soins d’avortement. Certaines personnes dans ces États ont été forcées de se déplacer vers d’autres régions sans de telles restrictions.

New York est un lieu particulièrement important pour le mouvement LGBT+, car c’est le site de l’émeute de Stonewall et l’une des communautés LGBT+ les plus importantes et les plus visibles du pays.

Son défilé annuel de la fierté doit avoir lieu le 25 juin.