Le maire de New York, Eric Adams, se rend au Mexique pour discuter des migrants et déclare qu’il n’y a « plus de place à New York »

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes au Mexique qu' »il n’y a plus de place à New York », alors qu’il poursuit sa tournée en Amérique latine dans l’espoir de décourager les migrants de se diriger vers le nord, vers la Big Apple.

Le démocrate a fait cette remarque jeudi à Puebla après s’être adressé au congrès de l’État, au cours duquel il a déclaré : « Nous sommes voisins, nous nous connaissons », et les migrants « sont notre avenir et nous ne pouvons pas perdre l’un d’entre eux ».

« Il n’y a plus de place à New York. Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas », a déclaré Adams aux médias rassemblés après son discours, selon l’Associated Press. « Nous ne voulons pas placer les gens dans des refuges collectifs. Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils trouveront un emploi. »

Adams a déclaré qu’environ 800 000 immigrants de l’État de Puebla vivent à New York, qui a dû absorber plus de 120 000 demandeurs d’asile supplémentaires l’année dernière. Dans son discours devant la législature de l’État de Puebla, le maire a également souligné le rôle de la communauté migrante de la ville de New York pendant la pandémie.

ADAMS FAIT UNE TOURNÉE EN AMÉRIQUE LATINE POUR Dissuader les migrants d’aller à New York

« Pendant le COVID-19, ce sont vos enfants qui ont gardé nos magasins ouverts, les premiers intervenants, les professionnels des transports, les professionnels de la santé », a-t-il déclaré à l’AP. « Nous avons survécu au COVID parce que vos enfants étaient dans notre ville. »

GOUVERNEMENT DU TEXAS. ABBOTT FAIT UN RARE ARRÊT À NYC

Adams s’est lancé dans un voyage de quatre jours en Amérique latine. Lors d’une conférence de presse mardi, Adams a déclaré qu’il se rendrait au Mexique, en Colombie et en Équateur, ainsi qu’à Darién Gap – un terrain de jungle dangereux entre le Panama et la Colombie, où les dirigeants qui se sont rendus en visite lors de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier ont déclaré au New York Times. Le maire de la ville de York a déclaré qu’un « flux important » de migrants affluait pour se diriger vers le nord, jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous pensons que les frontières doivent rester ouvertes », a déclaré mardi Adams aux journalistes. « C’est la position officielle de cette ville. Mais nous avons clairement indiqué qu’il devrait y avoir une stratégie de décompression qui nous permettrait de gérer correctement les volumes qui arrivent dans notre ville, et qu’aucune ville ne devrait avoir à supporter le fardeau d’une nation… du gouvernement national. »

Danielle Wallace de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.