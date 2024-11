Le maire de New York, Eric Adams, s’apprête à revenir devant le tribunal alors que ses avocats cherchent à faire abandonner l’accusation de corruption.

NEW YORK– Le maire de la ville de New York, Eric Adams, doit revenir devant le tribunal vendredi alors qu’il cherche à repousser les accusations de corruption fédérale tout en luttant pour son avenir politique.

Le démocrate devrait comparaître à 14 heures devant le tribunal fédéral de Manhattan, où ses avocats devraient faire valoir qu’une accusation de corruption – l’un des cinq chefs d’accusation retenus contre Adams – devrait être rejetée car elle ne répond pas aux normes fédérales d’un crime. .

L’acte d’accusationqui comprend également des accusations de fraude électronique et de complot, accuse Adams d’avoir accepté des surclassements de vol et d’autres avantages de voyage de luxe d’une valeur de 100 000 dollars, ainsi que des contributions illégales à la campagne d’un responsable turc et d’autres ressortissants étrangers cherchant à acheter son influence.

En échange, selon les procureurs, Adams a accordé des faveurs politiques qui ont profité au gouvernement turc, notamment en accélérant l’ouverture d’un bâtiment consulaire jugé dangereux par les inspecteurs des incendies.

Adams a a plaidé non coupable aux accusations et s’est engagé à rester en fonction pendant qu’il prépare sa défense juridique.

Le juge de district américain Dale E. Ho a accordé à la défense et à l’accusation 20 minutes chacune pour débattre de la question.

Jeudi soir, Ho a rejeté la demande d’Adams d’une audience sur les affirmations du maire selon lesquelles le gouvernement aurait divulgué des informations sur l’enquête aux médias. Le juge a statué qu’Adams et ses avocats n’avaient pas réussi à étayer ces affirmations et que, si des fuites se produisaient, la faute en était au gouvernement.

Quant à l’accusation de corruption, les avocats d’Adams ont exhorté Ho dans une note du mois dernier à rejeter l’allégation « extraordinairement vague », affirmant qu’elle cherchait à criminaliser « des actes normaux et parfaitement légaux » qu’Adams avait entrepris en tant que président de l’arrondissement de Brooklyn avant d’être élu maire.

Les années de surclassement de vol et autres avantages qu’il a reçus étaient tout au plus des « gratifications classiques », qui, selon un récent jugement de la Cour suprême des États-Unis, n’étaient pas couvertes par la loi sur la corruption si elles étaient accordées pour des actes passés, selon le dossier.

Les procureurs fédéraux, quant à eux, ont répondu que les actions d’Adams étaient clairement criminelles.

« Il ressort clairement de l’acte d’accusation qu’il n’y a rien de routinier à ce qu’un agent public accepte plus de 100 000 dollars d’avantages d’un diplomate étranger, qu’il a pris grand soin de dissimuler – notamment en fabriquant de fausses traces écrites pour créer l’illusion d’un paiement. », ont écrit les procureurs.

Le juge Dale Ho devrait entendre les arguments de chaque partie sur la requête visant à rejeter l’accusation. On ne sait pas quand il rendra sa décision.

Lors d’une audience le mois dernier, les procureurs fédéraux indiqué qu’ils peuvent entraîner des frais supplémentaires contre Adams et inculper les autres autour de lui.

Plusieurs des plus proches collaborateurs d’Adams – dont son commissaire de police, le chancelier des écoles et plusieurs adjoints au maire – ont démissionné ces derniers mois après que des enquêteurs fédéraux ont exécuté des perquisitions coordonnées à leurs domiciles début septembre.

Adams a affirmé qu’il pouvait continuer à diriger la ville efficacement tout en luttant contre les accusations.

Mais son avenir politique reste tendu et plusieurs opposants ont annoncé leur intention de le défier lors de la primaire du maire de l’année prochaine.

Plus tôt cette semaine, Adams sourcils levés après avoir refusé à plusieurs reprises de critiquer l’ancien président Donald Trump, refusant de dire quand il s’était entretenu pour la dernière fois avec le candidat républicain ou s’il cherchait à obtenir une grâce si Trump était réélu.