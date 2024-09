Le maire de New York, Eric Adams, inculpé de corruption et de fraude électronique

Les procureurs fédéraux américains ont annoncé jeudi des accusations contre le maire de New York, Eric Adams, accusant l’ancien capitaine de police d’avoir accepté des contributions illégales à la campagne et des pots-de-vin de la part de ressortissants étrangers, notamment de somptueux voyages à l’étranger, en échange de faveurs, notamment en aidant des responsables turcs à contourner une inspection de sécurité incendie. pour une nouvelle tour diplomatique dans la ville.

Adams fait face à des accusations de complot, de fraude électronique et de corruption dans le cadre d’un acte d’accusation de cinq chefs d’accusation décrivant une prétendue traînée de corruption de plusieurs années qui a commencé lorsqu’il était élu à Brooklyn et s’est poursuivie tout au long de son administration municipale.

Entre autres choses, les procureurs allèguent qu’Adams a reçu des surclassements de vol gratuits et à prix réduit d’une valeur de plus de 100 000 $ US, des séjours gratuits dans des suites d’hôtel somptueuses, des repas coûteux, ainsi que des contributions à la campagne de la part de donateurs de paille, dont certaines l’ont aidé à se qualifier pour plus de 10 $. millions de dollars américains en fonds de contrepartie pour les campagnes publiques.

À REGARDER l Une corruption « de longue date » remontant à 2018, affirment les procureurs : Le procureur américain allègue que le maire de New York a sollicité des dons illégaux pour sa campagne Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, affirme que le maire de la ville de New York, Eric Adams, « a sollicité et sciemment accepté des contributions illégales à la campagne de la part de donateurs et d’entreprises étrangers ».

« Je veux être clair, ces surclassements et ces cadeaux ne faisaient pas partie d’un programme de fidélisation ou d’avantages offerts au grand public », a déclaré le procureur américain Damian Williams lors d’une conférence de presse. « Il s’agissait d’un plan pluriannuel visant à acheter les faveurs d’un seul responsable de la ville de New York en pleine ascension. »

En échange des pots-de-vin présumés, Adams a pris des mesures qui semblaient bénéficier aux dirigeants turcs, notamment en accélérant l’inspection de sécurité incendie dans un bâtiment du consulat et en ne publiant pas de déclaration sur le jour du souvenir du génocide arménien, selon l’acte d’accusation.

Adams avait le devoir de divulguer les cadeaux qu’il avait reçus, mais année après année, « il a gardé le public dans l’ignorance », a déclaré le procureur américain.

Mise en accusation prévue vendredi

S’exprimant devant Gracie Mansion, Adams a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Flanqué d’éminents membres du clergé noir, Adams, qui est le deuxième maire noir de la ville, s’en est pris aux procureurs fédéraux et a laissé entendre qu’il avait été injustement ciblé.

Le maire de New York, Eric Adams, s’exprime jeudi lors d’une conférence de presse devant Gracie Mansion. (Yuki Iwamura/Associated Press)

« Je demande aux New-Yorkais d’attendre d’entendre notre défense avant de porter un jugement », a-t-il déclaré. « A partir de là, mes avocats s’occuperont du dossier pour que je puisse m’occuper de la ville. »

Son avocat, Alex Spiro, a fait valoir que la conduite décrite dans les accusations n’était pas illégale ou n’impliquait pas le maire, soulignant que les vols gratuits sont généralement accordés aux politiciens. Il a déclaré qu’Adams avait répondu à une demande de « courtoisie » d’un responsable turc cherchant à accélérer une inspection incendie dans un nouveau consulat.

« Les New-Yorkais font ça tout le temps », a ajouté Spiro.

La mise en accusation d’Adams était prévue vendredi midi devant la juge Katharine Parker.

Alors qu’Adams faisait face à des appels à la démission de la part des républicains et de plusieurs de ses adversaires probables lors de la primaire du maire de juin prochain, de hauts démocrates tels que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le leader démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries ne sont pas allés jusqu’à lui demander de se retirer et ont plutôt déclaré que la procédure judiciaire devrait jouer.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a le pouvoir de destituer Adams de ses fonctions, mais elle n’a pas indiqué si elle prendrait cette mesure extraordinaire. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle ferait part de ses réflexions à ce sujet plus tard jeudi.

Si Adams devait démissionner, il serait immédiatement remplacé par Jumaane Williams, un démocrate progressiste qui fait office de défenseur public de la ville. Williams planifierait alors une élection spéciale.

Dans un communiqué publié jeudi, Williams a déclaré que le temps dont disposait Adams pour montrer qu’il pouvait gouverner efficacement et regagner la confiance de la ville « s’épuise rapidement ».

Adams a passé 22 ans dans la police de New York avant de se lancer en politique, d’abord en tant que sénateur de l’État, puis en tant que président de l’arrondissement de Brooklyn, un poste largement cérémoniel mais qui lui a donné un tremplin pour se présenter à la mairie en 2021.

Un policier ferme la clôture de Gracie Mansion, la résidence officielle du maire Adams, tôt jeudi. (Yuki Iwamura/Associated Press)

Les agents du FBI ont initialement saisi les appareils électroniques d’Adams il y a près d’un an dans le cadre d’une enquête axée sur les contributions à la campagne électorale lors de sa campagne à la mairie ainsi que sur les interactions d’Adams avec le gouvernement turc et la communauté des affaires turco-américaine. Depuis lors, il a été interrogé à plusieurs reprises lors de conférences de presse sur ses fréquents voyages à travers le monde au fil des ans et sur qui les avait payés.

Adams a déclaré qu’il n’y avait rien de néfaste dans ses voyages et qu’il n’avait jamais rien fait d’inapproprié en échange de l’argent de sa campagne.

Mais les procureurs affirment qu’Adams a recherché et accepté des contributions illégales acheminées vers sa campagne par l’intermédiaire d’un responsable anonyme de l’establishment diplomatique turc. Le responsable a fait en sorte qu’Adams et ses compagnons bénéficient de voyages gratuits ou à prix réduit sur la compagnie aérienne nationale turque vers des destinations telles que la France, la Chine, le Sri Lanka, l’Inde, la Hongrie et la Turquie, affirme l’acte d’accusation.

De plus, Adams a sollicité des contributions de responsables étrangers – à qui la loi interdit de faire des dons à des candidats politiques américains – puis « a augmenté ses gains » en jouant avec le programme de fonds de contrepartie de la ville, qui offre une généreuse contrepartie pour les dons de petite taille, affirment les procureurs. Au total, sa campagne a reçu plus de 10 millions de dollars américains en fonds publics de contrepartie, qui sont censés être uniquement disponibles pour les candidats qui respectent les règles, selon l’acte d’accusation.

Des agents du FBI entrent dans la résidence officielle

Les accusations ont été rendues publiques quelques heures après que des agents du FBI sont entrés dans la résidence officielle du maire et ont saisi son téléphone tôt jeudi, couronnant quelques semaines extraordinaires à New York qui ont vu un battement de tambours de raids, d’assignations à comparaître et de démissions de haut niveau de membres de l’intérieur d’Adams. cercle.

Le procureur américain Williams a déclaré que l’enquête pour corruption se poursuivrait.

On pense que les procureurs fédéraux mènent plusieurs enquêtes distinctes impliquant Adams et ses principaux collaborateurs, des proches de ces collaborateurs, une campagne de collecte de fonds et un possible trafic d’influence auprès de la police et des pompiers.

Rien qu’au cours des deux dernières semaines, le commissaire de police et le chancelier des écoles ont démissionné. Ni l’un ni l’autre n’ont été accusés d’un crime ou publiquement accusés d’actes répréhensibles. Début septembre, les enquêteurs fédéraux ont saisi les appareils du commissaire de police, du chancelier des écoles, de deux maires adjoints et d’autres confidents de confiance d’Adams.