Le maire de New York, Eric Adams, aborde la mort de Jordan Neely après un étranglement mortel dans le métro

Dans ses premières remarques officielles sur la mort de Jordan Neely plus d’une semaine après qu’il a été mortellement étouffé dans une rame de métro de New York, le maire Eric Adams n’a pas mentionné la mort du sans-abri new-yorkais ni discuté des événements entourant sa mort.

Il a toutefois souligné que « Jordan Neely ne méritait pas de mourir ».

« L’un des nôtres est mort – un Noir, un Noir comme moi. Un homme nommé Jordan, le nom que j’ai donné à mon fils », a déclaré le maire dans une allocution le 10 mai. « Un New-Yorkais qui a lutté contre la tragédie, les traumatismes et la maladie mentale, un homme dont les derniers mots ont appelé à l’aide. »

Le 1er mai, un homme identifié comme étant Daniel Penny, 24 ans, a enroulé son bras autour du cou de l’ancien artiste de rue sans-abri pendant plusieurs minutes. Le médecin légiste de la ville a déterminé que la cause du décès était un homicide. Aucune accusation n’a été déposée et le bureau du procureur du district de Manhattan et la police enquêtent.

Neely se plaignait de la faim et de la soif lorsqu’il est monté à bord du train F à Manhattan, selon des témoins, quelques instants avant que M. Penny et d’autres ne le clouent au sol.

La mort de Neely a « dévasté sa famille et choqué ses concitoyens new-yorkais », a déclaré M. Adams, ajoutant qu' »une chose que nous pouvons contrôler est la façon dont notre ville réagit à cette tragédie ».

M. Adams a décrit la réponse de son administration aux personnes sans abri et en détresse mentale, y compris la législation proposée aux législateurs d’Albany, la création d’équipes de proximité et une politique controversée qui permet aux autorités d’hospitaliser involontairement des personnes considérées comme trop malades mentalement pour prendre soin d’elles-mêmes. .

Neely – qui traversait une crise de santé mentale dans les jours qui ont précédé sa mort – était connu parmi les équipes de travail social impliquées dans la sensibilisation de la communauté des sans-abri de New York. Il a eu de nombreuses interactions avec les forces de l’ordre et les intervenants de la santé au fil des ans.

Lorsqu’il est entré dans une rame de métro le 1er mai, Neely s’est plaint de la faim et de la soif, selon le journaliste Juan Alberto Vazquez, qui a publié une vidéo d’une partie de l’incident sur sa page Facebook.

La séquence vidéo largement partagée montre un homme soupçonné d’être M. Penny et deux autres hommes tenant Neely au sol d’un wagon pendant plusieurs minutes. M. Vazquez a déclaré que Neely criait qu’il était fatigué, qu’il se fichait d’aller en prison et qu’il était prêt à mourir. Il a dit que Neely avait jeté sa veste sur le sol du wagon avant qu’un autre passager ne l’attrape par derrière dans une prise de tête. D’autres l’ont saisi par les bras.

Selon un rapport d’incident examiné par L’indépendant. Neely a été déclaré mort à l’hôpital Lenox Health Greenwich Village.

Une déclaration des avocats de M. Penny le 5 mai a déclaré que M. Penny « était impliqué dans un incident tragique… qui s’est soldé par la mort de Jordan Neely ».

« M. Neely avait des antécédents documentés de comportement violent et erratique, résultat apparent d’une maladie mentale persistante et non traitée », ajoute le communiqué. «Lorsque M. Neely a commencé à menacer agressivement Daniel Penny et les autres passagers, Daniel, avec l’aide d’autres personnes, a agi pour se protéger, jusqu’à l’arrivée des secours. Daniel n’a jamais eu l’intention de faire du mal à M. Neely et n’aurait pas pu prévoir sa mort prématurée.

Les avocats de la famille de Neely ont déclaré que la déclaration de l’équipe juridique de M. Penny n’était ni « des excuses ni une expression de regret », mais « un assassinat de personnage et un exemple clair de la raison pour laquelle il croyait qu’il avait le droit de prendre la vie de Jordan ».

Le maire convoquera un sommet la semaine prochaine avec des prestataires de santé mentale qui travaillent avec la ville pour élaborer un «plan d’action». Il rencontrera également des « chefs religieux » qui sont « en première ligne sur ce problème et nous avons besoin de leur aide et de leur soutien », a-t-il déclaré.

« Il y a plus de Jordans là-bas », a déclaré M. Adams. « Des gens qui sont aimés, des gens qui ont besoin de traitement et de compassion. »

« La vie de Jordan Neely comptait », a-t-il poursuivi. « Il souffrait d’une grave maladie mentale. Mais ce n’était pas la cause de sa mort. Sa mort est une tragédie qui n’aurait jamais dû se produire. »

M. Adams n’a notamment pas évoqué la manière dont Neely est décédé. Au lendemain de la mort de Neely, le maire a déclaré qu ‘ »il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce qui s’est passé ici, donc je vais m’abstenir de commenter davantage », avant d’ajouter, « cependant, nous savons qu’il y a eu de graves les problèmes de santé mentale en jeu ici.

Dans une interview sur CNN le 3 mai, après que le médecin légiste de la ville a officiellement déclaré que la mort de Neely était un homicide, M. Adams, un ancien policier, a déclaré que « chaque situation est différente » et « nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé ici ».

« J’étais un ancien agent de police des transports en commun et j’ai répondu à de nombreux emplois où un passager assistait quelqu’un », a-t-il ajouté.

Ses remarques initiales et son refus apparent de condamner ce que ses détracteurs ont qualifié d’acte de vigilance ont suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de membres de la famille de Neely et d’autres élus tels que la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez.

Dans un entretien avec New York les magazines La Coupe publiée le 9 mai, elle a excorié les responsables de la ville et de l’État qui ont refusé de condamner les actions des autres passagers du métro, après que le maire a réprimandé la députée pour ses propres déclarations concernant sa mort.

« Je voudrais que tout le monde prétende que c’était leur fils », a déclaré Mme Ocasio-Cortez au magazine. « J’aimerais que n’importe qui regarde cette vidéo, voit son fils et voit s’il dirait la même chose. »

Dans l’interview, elle aborde l’échec des politiques publiques pour soutenir les personnes sans domicile et leur santé mentale, aggravé par la croissance rapide du coût de la vie dans une ville où les coûts de logement sont parmi les plus élevés au monde, et a souligné l’hypocrisie des responsables exigeant une meilleure sécurité tout en refusant de reconnaître qu' »une personne a littéralement tué un autre être humain dans le métro ».

« Je pense que pour défendre Jordan Neely, nous devons admettre que les décisions publiques prises par les dirigeants ont échoué », a-t-elle déclaré. « Jordan Neely a été tué par la politique publique. Il a été tué par la diabolisation des pauvres par nombre de nos dirigeants. Il a été tué par la même réticence pour les gens à le voir comme un humain que les dirigeants manifestent en ce moment, même dans sa mort.

Les avocats représentant la famille Neely ont exhorté le maire à les appeler.

« La famille veut que vous sachiez que Jordan compte », ont écrit les avocats Donte Mills et Lennon Edwards dans un communiqué. « Vous semblez penser que les autres sont plus importants que lui. »

Dans ses remarques du 10 mai, M. Adams a déclaré que son « coeur va à la famille de Jordan qui souffre beaucoup de l’incertitude des circonstances de sa mort ».

« Trop de familles noires et brunes portent le poids d’un système qui attend depuis longtemps une réforme », a-t-il ajouté. « Notre travail commence par la reconnaissance que nous devons inverser les effets de décennies de désinvestissement dans le logement, les soins de santé et les services sociaux. »