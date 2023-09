Le maire de New York dévoile un nouveau robot à la police

« Le NYPD doit être à la pointe de la technologie et avoir deux longueurs d’avance sur ceux qui utilisent la technologie pour nuire aux New-Yorkais », a déclaré Adams. « Et fais-moi confiance. Ils sont. »

La ville loue le drone, en forme de nez de fusée vertical sur roues, pour deux mois dans le cadre d’un projet pilote. La machine circulera dans la station Times Square entre minuit et 6 heures du matin, mais n’atteindra pas les quais du métro.

Le robot capturera des séquences vidéo – mais pas audio – et comportera un bouton permettant aux passants de se connecter avec quelqu’un du service de police pour poser des questions ou signaler une urgence. Il n’utilisera pas la reconnaissance faciale.

Pendant la période pilote, l’appareil K5 sera accompagné par un employé de l’unité d’intervention d’assistance technique de la police de New York, ce qui, selon les responsables de la police, est essentiel pour apaiser toute inquiétude des visiteurs et des New-Yorkais.

« Il est très important que le public sache ce qu’est ce robot et quelles sont ses capacités », a déclaré Michael Kemper, chef des transports en commun du NYPD, lors du point de presse de vendredi.

Les défenseurs des droits civiques affirment cependant que la police fait exactement le contraire.

Le nouveau robot pour les métros intervient après que le maire de la ville de New York, Eric Adams, a dévoilé en avril dernier un robot mobile Digidog pour aider aux patrouilles de police. La ville se tourne de plus en plus vers la technologie pour lutter contre la criminalité. | Bureau du maire de New York via AP

Comme POLITCO l’a rapporté en juin, le NYPD a déployé de nouveaux gadgets sans passer par un processus public d’examen et d’explication décrit dans une loi locale appelée POST Act.

La loi exige que l’administration Adams publie des descriptions détaillées des capacités d’une nouvelle technologie, de la manière dont elle sera utilisée et de ce qui sera fait des données collectées. Le public est censé avoir des semaines pour donner son avis.

Cependant, la Legal Aid Society a noté que le NYPD avait plutôt mis à jour les anciennes politiques d’impact et d’utilisation avec de nouveaux appareils, ce qui, selon eux, est une fin à l’esprit de la loi.

Le ministère a déclaré que si une technologie est similaire à une technologie déjà utilisée, il est logique de simplement l’incorporer dans une étude d’impact existante.

Mais Shane Ferro, un avocat de Legal Aid, a fait valoir que l’on ignore beaucoup de choses sur les effets potentiels du K5, notamment qui a accès aux données qu’il collecte et où elles sont stockées.

Le modèle K5 a également été signalé ces dernières années comme ayant écraser un enfant et s’est roulé — mortellement – dans une fontaine.

« Que se passe-t-il lorsque le robot autonome de 400 livres heurte quelqu’un ou tombe dans les escaliers ? » elle a demandé.

Les préoccupations de l’aide juridique font partie d’un malaise plus large face aux progrès de la technologie de surveillance déployée par la police de New York, un effort qui, selon des groupes comme le Surveillance Technology Oversight Project, est en déséquilibre avec la transparence et le droit du public à la vie privée.

Plus tôt ce mois-ci, le département utilisé des drones pour surveiller Barbecues de la fête du Travail. Et vendredi, un responsable des transports en commun a déclaré qu’il existe un réseau dense de flux vidéo surveillant en permanence les allées et venues des voyageurs.

« Nous avons plus de caméras qu’un casino de Las Vegas », a déclaré Richard Davey, président de New York City Transit.

Le maire a toutefois vanté les mérites des technologies émergentes comme moyen d’accroître la sécurité et l’efficacité du maintien de l’ordre.

La police de New York a utilisé des drones pour surveiller un rassemblement bruyant à Union Square à l’instigation d’un influenceur largement suivi et pour demander aux spectateurs de Randall’s Island de dégager la zone en toute sécurité. Lors d’un récent voyage en Israël, Adams a assisté à une démonstration au cours de laquelle des drones étaient associés à des agents à moto, dans le but d’arriver plus rapidement sur les lieux d’une urgence.

Lors de la conférence de presse de vendredi, Adams a semblé séduit par le cône cybernétique, le poussant du coude pour tester sa stabilité et posant à ses côtés pour des photos.

Il a déclaré que de nouveaux gadgets comme le K5 donnent non seulement aux agents une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain, mais permettent également d’économiser de l’argent. Pendant la période pilote, la ville paiera 9 $ de l’heure lorsque la machine est utilisée.

« C’est en dessous du salaire minimum », a déclaré Adams. «Pas de pause aux toilettes. Pas de pause repas. C’est un bon investissement.

Mais qu’en est-il du fait que K5 ait survécu au changement de cimetière à Manhattan sans être victime de vandales, a-t-on demandé à Adams ?

« Allez-vous avoir des farceurs ? Oui », a déclaré Adams. « Mais à terme, cela fera partie de la structure de notre système de métro. »