Le maire de New York, Bill de Blasio, exige que tous les employés de la ville soient vaccinés contre Covid-19 ou subissent des tests hebdomadaires, ajoutant à un bassin croissant de travailleurs qu’il oblige à recevoir le jab alors qu’il se prépare à quitter ses fonctions.

Le mandat, annoncé lundi, touchera 340 000 employés municipaux, dont des enseignants et des policiers – deux groupes qui ont historiquement eu leurs différends avec le maire.

On ne sait pas combien de temps le mandat de test resterait en place pour ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, et le ton des annonces publiques du maire a été fortement en faveur de l’imposition du jab. Le personnel non vacciné, a précisé le commissaire à la santé de la ville, Dave Chokshi, ne serait pas autorisé à l’intérieur des propriétés de la ville sans masques.





Alors que 71% des New-Yorkais adultes auraient reçu au moins une dose du vaccin, certains groupes d’employés de la ville sont loin derrière ce chiffre, y compris la bête noire de de Blasio, le département de police de New York. Seuls 43% d’entre eux avaient été vaccinés la semaine dernière, a reconnu le ministère.

Le maire s’est également manifesté vendredi pour exhorter les entreprises privées de la ville à exiger des vaccinations, laissant entendre qu’il ferait de même pour des centaines de milliers de New-Yorkais employés par la ville. Déjà, les employés de la santé publique ont reçu l’ordre de se faire vacciner ou de subir des tests hebdomadaires, et il a exhorté les hôpitaux privés de la ville à « »passer immédiatement à une sorte de mandat, quel que soit le maximum que vous pensez pouvoir faire.«

« Nous avons atteint les limites du purement volontaire», a-t-il poursuivi, exigeant «plus de mandats» alors qu’il se plaignait que les efforts de la ville pour attirer les New-Yorkais à l’aiguille avec des prix comme de l’argent, des billets de théâtre, des MetroCards gratuites et la vaccination à domicile n’ont pas fait augmenter les chiffres. Quelque 65% des New-Yorkais adultes sont complètement vaccinés.

La date limite signalée pour que la plupart des employés se fassent vacciner serait le 13 septembre, date de début pour un million d’enfants dans les écoles de la ville. De nombreux parents éprouvent encore du ressentiment face à la lutte acharnée de l’année dernière concernant l’apprentissage à distance et la transition vers les salles de classe – une bataille marquée par des reprogrammations répétées par le maire. Autres employés travaillant dans «résidentiel et se rassemblent» paramètres – environ 45 000 d’entre eux – seront confrontés à une date limite du 16 août.

Tenter de forcer les mandats de vaccination ne s’est pas toujours bien terminé, de nombreux syndicats publics s’opposant à la vaccination comme condition d’emploi tout en encourageant leurs membres à se faire vacciner. L’absence d’approbation complète de la FDA pour les injections, qui ne sont encore disponibles que sous autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis, a contribué à la réticence de certains prestataires de soins de santé à se faire inoculer.





La récente suggestion du maire de «envisager sérieusement« Une politique comme celle de la France, dans laquelle une preuve de vaccination ou un test négatif est requis pour entrer dans certains espaces publics, a également déclenché d’énormes protestations dans ce pays et il est douteux que les New-Yorkais l’accepteraient.

Dans le but de faciliter la distinction entre les vaccinés et les non vaccinés, de Blasio a annoncé que la ville déploierait une application « NYC CovidSafe » le 2 août. Il a également lancé un appel dramatique à Facebook et Twitter pour déplateforme le « Douzaine de désinformation”, faisant référence à 12 utilisateurs de médias sociaux qui ont été blâmés pour avoir diffusé de fausses informations sur les vaccins Covid-19.

Mais le maire, qui a été largement critiqué pour sa performance initiale pendant l’épidémie de coronavirus, perçu comme en désaccord avec le gouverneur de New York Andrew Cuomo sur les restrictions et la réouverture, ne sera plus là pour très longtemps, quelle que soit la pression pour vacciner.

Le jour des élections, l’ancien officier du NYPD et président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams, vainqueur de la primaire démocrate, affrontera le fondateur des Guardian Angels et animateur de radio conservateur Curtis Sliwa, le choix des républicains, pour remplacer de Blasio à la tête de la ville.

