Le maire de New York de Blasio exhorte les entreprises à forcer les vaccins à leurs employés – RT USA News

Le maire de New York, Bill de Blasio, a exhorté les employeurs à être aussi agressifs que possible en exigeant que les travailleurs se fassent vacciner contre Covid-19, marquant le dernier signe que la campagne américaine de jab se déplace pour forcer la cajolerie.

« J’appelle tous les employeurs de la ville de New York, y compris nos hôpitaux privés, à passer immédiatement à une forme de mandat » de Blasio a déclaré vendredi dans une interview à la radio. Il a appelé les employeurs à imposer « quel que soit le maximum que vous pensez pouvoir faire. »

Les commentaires de De Blasio interviennent dans un contexte d’augmentation des infections à Covid-19 aux États-Unis, alors que la variante Delta du virus, apparemment très contagieuse, se propage à travers le pays. Avec des Américains non vaccinés retranchés dans leur hésitation – un sondage Associated Press-NORC récemment publié montre que 80% de ceux qui n’ont pas reçu les vaccins ne prévoient pas de le faire – les politiciens démocrates et les experts en santé publique demandent de plus en plus des mandats locaux les gens n’ont pratiquement pas d’autre choix que de se faire tirer dessus.





Aussi sur rt.com

Bataille d’hésitation perdue ? Selon un sondage, la grande majorité des Américains non vaccinés disent qu’ils n’obtiendront PAS de vaccins contre Covid-19







Après plus de six mois de déploiement du vaccin Covid-19 à New York, au cours desquels les résidents ont reçu « toute forme d’incitations », la ville a « atteint les limites d’un système purement volontaire », dit de Blasio.

« Tout type de mandat est utile. Il déplacera la balle. Cela permettra de vacciner plus de gens », il ajouta.

Le président Joe Biden et de Blasio n’ont pas atteint leurs objectifs de vaccination. Le maire avait pour objectif d’avoir 5 millions de New-Yorkais entièrement vaccinés contre le virus d’ici la fin juin, mais le total actuel est inférieur à 4,5 millions. Dans tout le pays, le flux d’Américains recevant des coups de Covid-19 a plongé depuis qu’il a atteint un pic quotidien de 4,6 millions en avril, avec une moyenne d’environ 500 000 par jour ces dernières semaines, car ceux qui voulaient les jabs ont déjà eu de nombreuses occasions de les obtenir.

Plus tôt cette semaine, De Blasio a ordonné que les employés du système hospitalier public de New York et des cliniques du ministère de la Santé doivent se faire vacciner ou subir un test de dépistage du Covid-19 chaque semaine. Il a admis qu’il espérait que de tels tests deviendraient si ennuyeux que les employés récalcitrants auraient intérêt à se faire vacciner, et il souhaite que le secteur privé utilise le même genre de tactique.

« Nous devons prendre la vaccination plus au sérieux que jamais » dit de Blasio. « Si tout le monde était vacciné en ce moment, nous n’aurions pas de conversation sur la variante Delta. C’est une pandémie de non vaccinés. »

La poussée du mandat de De Blasio marque un changement par rapport à sa position passée, car il a insisté sur le fait que la ville pourrait persuader les résidents hésitants à se faire vacciner par le biais de campagnes de sensibilisation et d’incitations, y compris des tirages de prix pour ceux qui ont coopéré. Environ 70 % des adultes de New York ont ​​reçu au moins leur première dose de vaccin, juste au-dessus du taux national de 69 %.

Ironiquement, le maire a lancé « liberté » comme motivation pour forcer les gens à se faire vacciner, qui n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. « Si les gens veulent la liberté, si les gens veulent du travail, si les gens veulent pouvoir vivre à nouveau, nous devons faire vacciner davantage de personnes. » il a dit.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Biden, et Andy Slavitt, ancien conseiller de Covid-19 auprès de l’administration, font partie de ceux qui ont également suggéré d’utiliser les mandats des employeurs et des gouvernements locaux pour rendre la vie moins tenable pour ceux qui choisissent de ne pas obtenir vacciné.

Le chef du bureau de CNN à Washington aurait exprimé à peu près le même sentiment dans un e-mail qui a été accidentellement rendu public cette semaine, disant : « C’est le point concernant : la carotte contre le bâton. La Carotte ne va plus fonctionner.





Aussi sur rt.com

« La carotte ne fonctionnera plus »: un directeur de CNN déclare dans un e-mail divulgué que les États-Unis devraient repenser la campagne de vaccination « carotte contre bâton »







De Blasio prévoit d’augmenter la pression sur les New-Yorkais hésitants vis-à-vis des vaccins au fil du temps, du moins avec les employés de la ville.

« J’ai été très explicite sur le fait que c’est un début et que nous allons gravir les échelons des mesures pour remédier à cette situation », a-t-il déclaré à l’animateur de radio WNYC Brian Lehrer. « Nous allons faire des annonces pièce par pièce. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !