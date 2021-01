Le maire de New York, Bill de Blasio, a dansé dans la nouvelle année à Times Square, bien qu’il ait dit aux habitants de rester à la maison à cause de Covid-19, faisant de lui le dernier politicien à avoir été critiqué pour sa tactique « fais ce que je dis, pas ce que je fais ».

De Blasio était l’un des rares élus autorisés à entrer à Times Square à New York le soir du Nouvel An. Bien qu’il soit presque toujours animé de gens alors que les foules se rassemblent pour regarder la célèbre chute de balle, cette année, la police a barricadé la zone et les responsables ont dit aux gens de profiter des festivités à la télévision en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, le maire en a irrité beaucoup lorsqu’il a été vu en train de célébrer et de danser avec sa femme. Le visuel n’a pas bien plu à ses critiques, qui ont eu du mal en 2020 à contrôler la hausse des taux de criminalité – 447 homicides cette année, ce qui en fait le plus meurtrier en 10 ans – et les pics de Covid-19 – plus de 25000 décès et 430000 cas. Beaucoup ont également protesté contre le maire pour les restrictions strictes de verrouillage de la ville, qui ont gardé de nombreuses entreprises fermées.

«Le maire DeBlasio et sa femme célèbrent la nouvelle année en dansant à Times Square sur les tombes de toutes les entreprises fermées», expert conservateur Lori Hendry tweeté en réaction à la vidéo du bon moment du maire sonnant la nouvelle année.

«Il a fermé Times Sq pour son usage personnel. Et les idiots de New York ont ​​voté pour cela, » ajoutée journaliste John Cardillo.

Maire de New York: «tout le monde, s’il vous plaît, restez à la maison pour NYE» NYC Mayor: * effectue une grande valse au pied au milieu de Times Square * pic.twitter.com/5smuuZiW79 – Réseau d’actualités éclairé (@litnewsnet) 1 janvier 2021

Alors – Times Square a été fermé à moins que vous ne soyez le gars qui l’a fermé? Je l’ai. https://t.co/VDg87I3jIt – Catturd ™ (@ catturd2) 1 janvier 2021

De Blasio s’est même retrouvé la cible de critiques la nuit du réveillon du Nouvel An alors qu’Andy Cohen, qui co-animait les fêtes de fin d’année pour CNN, a vu le maire danser et exprimé son dégoût à la télévision en direct.

« Je n’ai tout simplement pas besoin de voir cela au début de 2021, » Dit Cohen.

«Faites quelque chose avec cette ville! Honnêtement, rassemblez-vous! cria-t-il plus tard au maire.

L’affichage a valu à Cohen de nombreux éloges de la part des critiques de Blasio sur les réseaux sociaux.

Je ne vais pas mentir – un Andy Cohen absolument plâtré incendiant Bill de Blasio comme un terrible maire de New York est le début parfait absolu pour 2021. 2021, c’est bien parti! #Bonne année pic.twitter.com/oe9j4PD3f7 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 1 janvier 2021

OMG @Andy être un héros goddang https://t.co/NMuWevysvX – Ben Domenech (@bdomenech) 1 janvier 2021

Avant de se rendre à Times Square, de Blasio a averti les habitants de rester à la maison, mais il a promis que le réveillon du Nouvel An serait un « Nuit joyeuse, s’il y en a jamais eu une. »

Juanita Holmes, chef de patrouille du NYPD, a dit aux New-Yorkais de profiter des festivités «dans le confort de leur foyer».

« Je ne saurais trop insister sur l’importance pour tout le monde de rester à la maison » elle a dit.

