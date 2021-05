Le maire de New York, Bill de Blasio, s’est moqué d’avoir promis des frites gratuites pour avoir reçu le vaccin Covid-19, mangeant maladroitement un hamburger au presseur (VIDEO) – RT USA News

Le maire de New York, Bill de Blasio, a été ridiculisé après avoir maladroitement mangé un hamburger lors d’une conférence de presse et promis des frites gratuites au Shake Shack pour les personnes vaccinées contre Covid-19.

« Je veux que vous regardiez ces frites et que vous pensiez à quel point il est bon de se faire vacciner, » de Blasio a déclaré après avoir grignoté certains lui-même devant les caméras. Il a ensuite mangé un hamburger pour le petit déjeuner.

«Mmmm… vaccination,» dit-il après sa morsure.

« Mmmm! … vaccination. » Le maire de New York annonce que Shake Shack donnera de la nourriture gratuite aux New-Yorkais vaccinés. «Je veux que vous regardiez ces frites et que vous pensiez à quel point il est bon de se faire vacciner.» pic.twitter.com/cLvYQF7xwO – Rupture911 (@ Breaking911) 13 mai 2021

Le petit morceau faisait partie d’une campagne de la chaîne de restauration rapide Shake Shack offrant des frites gratuites au cours du mois prochain aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont reçu leurs vaccinations Covid-19.

Le PDG de Shake Shack, Randy Garuitti, a également déclaré que ceux qui se font vacciner à New York recevront un bon pour un hamburger gratuit en plus des frites.

La ville a essayé d'inciter les gens à se faire vacciner avec l'offre de cartes-cadeaux et même de billets pour les matchs de Brooklyn Cyclone.





Cependant, les offres ne sont pas aussi grandes que les autres incitations. Amazon a annoncé jeudi un plan visant à verser aux nouveaux employés une prime de 100 $ s’ils peuvent prouver qu’ils sont vaccinés, et d’autres grandes entreprises telles que Target ont proposé de payer aux employés leur salaire horaire pour se faire vacciner ou se faire vacciner pendant les heures de travail.

De Blasio n’est pas le seul politicien à proposer des moyens de faire pression pour la vaccination. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a organisé une sorte de loterie pour ceux qui se font vacciner, ce qui donne aux participants une chance de gagner un prix d’un million de dollars.

La promesse de De Blasio de frites de restauration rapide gratuites semblait petite en comparaison, selon de nombreux critiques, et sa conférence de presse bizarre et grasse était encore plus déconcertante.

«N’y a-t-il rien que cet homme ne puisse ruiner?» un utilisateur tweeté.

« Qui parmi nous n’a pas voulu un hamburger Shake Shack à 10h30? » une autre demandé.

Jim Justice: Obtenez un coup, obtenez 100 $ Mike DeWine: Obtenez un coup, obtenez une chance à 1 000 000 $ Blas: Vous aimez Shake Shack? https://t.co/HWfwGBaOzb – Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) 13 mai 2021

Le moment de burger de De Blasio n’était pas la première fois que ses choix alimentaires faisaient la une des journaux. Il avait déjà confondu les critiques en mangeant une part de pizza de Staten Island en 2014 avec une fourchette et un couteau.

