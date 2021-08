Le maire de New York, Bill de Blasio, impose des vaccins Covid pour certaines activités en intérieur

Une personne marche devant Aladdin au New Amsterdam Theatre à Times Square le 8 juin 2021 à New York.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a rendu obligatoire des vaccinations pour une gamme de lieux intérieurs lors d’une conférence de presse mardi matin, exigeant une preuve de vaccination contre Covid des employés et des clients des restaurants intérieurs, des gymnases et des centres de divertissement.

L’ordonnance entrera en vigueur le 16 août et sera pleinement appliquée à compter du 13 septembre. De Blasio a déclaré que le mandat, connu sous le nom de Key to NYC Pass, encouragerait une augmentation des vaccinations pour lutter contre la propagation de la variante delta.

« Quand vous entendez ces mots, je veux que vous imaginiez l’idée que, parce que quelqu’un est vacciné, il peut faire toutes les choses incroyables qui sont disponibles dans cette ville », a déclaré de Blasio à propos du Key to NYC Pass.

De Blasio a ajouté que la ville commencerait à inspecter les entreprises pour vérifier leur conformité à la mi-septembre. Tous les clients et travailleurs concernés peuvent soit fournir leurs cartes de vaccination, soit télécharger leur preuve de vaccination sur l’application Excelsior Pass.