Les gens marchent et font du vélo sur le pont de Brooklyn avant l’horizon de Manhattan, New York, le 25 avril 2021.

La ville de New York rouvrira en pleine capacité à partir du 1er juillet, a déclaré jeudi le maire Bill de Blasio.

«Notre plan est de rouvrir complètement le 1er juillet. Nous sommes prêts à ouvrir des magasins, à ouvrir des entreprises, des bureaux, des théâtres, à plein régime», a déclaré de Blasio sur «Morning Joe» de MSNBC.

Restaurants, gymnases, boutiques, salons de coiffure et arénas ouvriront à pleine capacité. Pendant ce temps, de plus petits théâtres pourraient rouvrir au cours de l’été et Broadway est sur la bonne voie pour l’ouverture d’ici septembre. Les écoles seront de retour à «pleine puissance» à l’automne.

C’est la première fois que la ville rouvrira complètement depuis plus d’un an. La ville de New York a fermé pour la première fois en mars 2020 lorsqu’elle est devenue l’épicentre d’origine de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis

« Ce que nous constatons, c’est que les gens se sont fait vacciner à un nombre extraordinaire », a déclaré de Blasio.

La ville de New York avait administré mercredi plus de 6 millions de doses de vaccins Covid, avec environ 36% de la population adulte de la ville entièrement vaccinée, selon les données de la ville. Plus de la moitié de la population adulte de la ville a reçu au moins une dose d’un vaccin.

« Ce sera l’été de New York », a déclaré le maire. « Je pense que les gens vont affluer à New York parce qu’ils veulent revivre. »

Mercredi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que l’État lèverait les couvre-feux dans tout l’État et interdirait les sièges de bar dans la ville à partir de mai. Les places dans les bars seront autorisées à New York à partir du 3 mai, tandis que les couvre-feux pour les repas en plein air de minuit se termineront le 17 mai. Entre-temps, les couvre-feux pour les repas à l’intérieur expireront le 31 mai.