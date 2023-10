Le maire de New York aux habitants de Puebla, au Mexique : « Mi casa es su casa », mais « il n’y a plus de place »

PUEBLA, Mexique (AP) — Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a adressé jeudi un mélange de messages à l’État de Puebla, au centre du Mexique, alors qu’il tentait de suivre prudemment la ligne du maire d’une ville connue pour accueillir des migrants du monde entier, mais actuellement aux prises avec un afflux continu de demandeurs d’asile.

À l’intérieur du bâtiment orné du congrès de Puebla, orné du sol au plafond de carreaux portugais jaune crème brisés seulement par des colonnes gréco-romaines, Adams s’est concentré sur les liens qui unissent sa ville et un État mexicain qui a envoyé quelque 800 000 de ses habitants à New York. au cours des années.

Mais plus tard, s’adressant aux journalistes, Adams est revenu une fois de plus sur le refrain qu’il avait répété lors de son voyage en Amérique latine : New York est « à pleine capacité ».

« Nous sommes voisins. Nous sommes une famille. Ma casa est sa casa. Vos luttes sont mes luttes », a déclaré Adams à l’intérieur de la chambre législative peu de temps après que le gouverneur de l’État l’ait surnommé « maire de Puebla York ».

« (Les migrants) sont notre avenir et nous ne pouvons pas perdre l’un d’entre eux », a déclaré Adams.

S’adressant aux journalistes immédiatement après, le maire s’est toutefois montré plus direct.

« Il n’y a plus de place à New York. Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas placer les gens dans des refuges collectifs. Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils trouveront un emploi. »

Adams a déclaré qu’environ 800 000 immigrants de l’État de Puebla vivent à New York, qui a dû absorber plus de 120 000 demandeurs d’asile supplémentaires l’année dernière.

Mardi soir, la ville de New York a demandé à un tribunal la possibilité de suspendre son accord unique sur le « droit au logement » qui l’oblige à fournir un logement d’urgence à toute personne qui en fait la demande.

Cette plainte est la dernière d’une tentative de plusieurs mois visant à suspendre la loi qui a longtemps fait de New York une ville sanctuaire. Mardi, l’administration Adams a affirmé que l’accord n’avait jamais été conçu pour répondre à une crise humanitaire comme celle à laquelle la ville est confrontée aujourd’hui.

Adams a déclaré que la crise actuelle était en partie causée par ce qu’il a qualifié de décision « inhumaine » du gouverneur du Texas, Greg Abbott, en avril dernier, d’envoyer des migrants dans des bus affrétés depuis son État vers New York.

« Ce sont des êtres humains qui ont voyagé sur des terrains très dangereux. Et ce qu’il fait, c’est exploiter cela pour des raisons politiques », a déclaré Adams.

Dans son discours prononcé plus tôt devant le congrès de l’État de Puebla, le maire a souligné le rôle de la communauté migrante de la ville de New York pendant la pandémie. «Pendant la COVID-19, ce sont vos enfants qui ont gardé nos magasins ouverts, les premiers intervenants, les professionnels du transport, les professionnels de la santé», a-t-il déclaré. « Nous avons survécu au COVID parce que vos enfants étaient dans notre ville. »

Après les discours du gouverneur de Puebla et du maire de la ville, les membres du congrès ont commencé à scander « Adams hermano, ya eres poblano », un message de bienvenue qui se traduit par « Frère Adams, tu es déjà un Pueblan ».

Le maire a entamé mercredi soir une tournée de quatre jours en Amérique latine avec une visite à la basilique de Guadalupe, à Mexico, lieu de culte pour de nombreux migrants potentiels juste avant de commencer leur voyage vers le nord.

Au cours des deux prochains jours, Adams prévoit de se rendre à Quito, en Équateur, et à Bogota, en Colombie, avant de visiter Darien Gap, recouvert de jungle, une section particulièrement dangereuse de la route que de nombreux migrants empruntent vers le nord, à la frontière du Panama et de la Colombie.

Daniel Shailer (), Associated Press