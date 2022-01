Le maire de New York autorisé à embaucher son frère, mais avec une mise en garde

Le maire de New York, Eric Adams, peut aller de l’avant avec la nomination de son propre frère à un poste de sécurité, mais le travail ne paierait pas

Le maire de New York, Eric Adams, a reçu le feu vert pour embaucher son propre frère, Bernard Adams, en tant que « conseiller pour la sécurité du maire » pour seulement 1 $ après son plan précédent de 210 000 $ par an, une compensation pour son parent a suscité une controverse massive et des accusations de conflit d’intérêts.

Dans une décision rendue jeudi par le biais d’une demande d’accès à l’information, le Conseil des conflits d’intérêts de la ville de New York a conseillé à Adams de nommer son frère comme « conseiller principal non rémunéré pour la sécurité du maire » qui « n’aurait aucun subordonné et aucune autorité de commandement sur aucun membre du département de police de New York (NYPD). » Le panel a déclaré que Bernard Adams devrait recevoir le « montant nominal de 1 $ par année » devenir employé de la ville.

Les conditions du futur emploi de Bernard Adams – telles que conseillées par le panel – sont loin du plan initial du maire de New York visant à faire de son frère un commissaire de police adjoint gagnant environ 240 000 $ par an. Face au refus d’accorder son jeune frère, un ancien policier qui a récemment travaillé comme responsable des opérations de stationnement en Virginie, l’un des postes clés de la ville, le maire a abandonné l’idée et a cherché à ce que son frère dirige la sécurité du maire pour 210 000 $. salaire annuel à la place. Cependant, ce plan ne s’est jamais concrétisé non plus, car le maire a été contraint de demander conseil au comité des conflits d’intérêts au milieu d’accusations croissantes de népotisme.

Le jeune Adams devrait vivre de sa pension municipale de 64 000 $ s’il est finalement nommé conseiller, selon le New York Times.

Dans un communiqué jeudi, le porte-parole du maire, Maxwell Young, a affirmé que Bernard Adams lui-même « offert de servir pour le salaire nominal de 1 $ » à « éviter même l’apparence d’un conflit d’intérêts. » Le maire était « reconnaissant à Bernard d’avoir accepté de servir la ville sans salaire, » a ajouté le porte-parole, tout en suggérant que le frère d’Adams était « particulièrement qualifié pour ce travail.

La commission des conflits d’intérêts a confirmé qu’elle avait accordé une « dérogation demandée » pour le maire d’aller de l’avant avec la nomination, tout en notant que le nouveau rôle de Bernard Adams, bien que non rémunéré, est toujours considéré comme « un de pouvoir et de prestige. »