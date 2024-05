Le maire de New York annonce un sommet pour lutter contre la crise des rats — RT World News

Eric Adams a déclaré qu’il « déteste » les parasites et a l’intention de rassembler des spécialistes de premier plan pour résoudre le problème des rongeurs endémiques de la ville.

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a annoncé la tenue d’une conférence spéciale baptisée Sommet national des rats urbains, qui se tiendra en septembre pour s’attaquer au problème croissant des rongeurs nuisibles qui sévissent dans la métropole.

Cette annonce intervient un mois après que les autorités sanitaires de la ville ont enregistré une augmentation significative des cas de leptospirose humaine, une maladie provoquée par le contact avec l’urine des animaux, notamment des rats.

New York a enregistré l’une des populations de rats bruns les plus élevées des États-Unis, les experts estimant qu’il y en avait environ trois millions vivant dans la ville en août 2023.

Dans un communiqué de presse la semaine dernière, Adams a affirmé que « la meilleure façon de vaincre notre ennemi est de connaître notre ennemi » et qu’à cette fin, le sommet inaugural réunira les principaux spécialistes des rats de Boston, de la Nouvelle-Orléans et de Seattle pour « mieux comprendre les rats urbains et comment gérer leurs populations. »

« Les New-Yorkais ne le savent peut-être pas à mon sujet, mais je déteste les rats, et je suis convaincu que la plupart des habitants de notre ville le savent aussi. » » dit Adams. « Avec une baisse de près de 14 % du nombre d’observations de rats dans les zones d’atténuation des rats de notre ville d’une année sur l’autre, nous continuons à progresser, mais nous ne nous arrêtons pas là. »















Kathleen Corradi, la toute première directrice de la lutte contre les rongeurs à New York, ou « tsar des rats » a ajouté que la ville est « fier » pour organiser l’événement et mieux comprendre comment lutter contre le problème. Elle a noté que « Bien qu’il s’agisse de nos homologues urbains les plus proches, les recherches sur les rats urbains et leur gestion sont étonnamment limitées. »

Le mois dernier, le conseil municipal de New York a également présenté un projet de loi qui obligerait le ministère de la Santé à utiliser des pastilles salées pour stériliser les rats mâles et femelles dans deux quartiers, dans le cadre d’un programme pilote.

Pendant ce temps, les militants des droits des animaux de PETA ont accusé le maire Adams de « vilainiser les rats » et l’a exhorté à «faire preuve de gentillesse et de respect envers tous les New-Yorkais.»

Le groupe a déclaré qu’il enverrait au maire un « kit d’empathie » qui comprendrait une tasse « Les rats ont des droits » et un « guide étape par étape pour cultiver la compassion. »