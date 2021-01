Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que la ville couperait ses liens avec l’organisation Trump, annulant ses contrats pour gérer les patinoires emblématiques de Central Park (ainsi que d’autres attractions) lors de l’émeute du Capitole la semaine dernière.

Le politicien démocrate a annoncé mercredi que New York mettrait fin à un accord avec l’organisation Trump qui rapporte 17 millions de dollars par an aux affaires du président en échange de l’exploitation de deux patinoires populaires de Central Park, d’un carrousel et d’un terrain de golf.

De Blasio avait révélé mardi que « notre équipe juridique évalue actuellement les options« pour avoir sorti les divertissements de la ville – en grande partie fermés de toute façon en raison des restrictions imposées par l’État sur Covid-19 – des griffes du président, soulignant son prétendu encouragement à la violence au Capitole la semaine dernière.

« Le président a incité une rébellion contre le gouvernement des États-Unis, un acte clairement inconstitutionnel, et des gens sont morts», a déclaré le maire aux journalistes.

Les deux patinoires de Central Park ont ​​supprimé le nom de Trump de leur signalisation à la fin de 2019, prétendument parce que cela affectait les affaires. Cependant, ils restent sous contrat avec la Trump Organization, qui les a loués à la ville depuis qu’il les a reconstruits à temps et en deçà du budget dans les années 1980. Ironiquement, c’est sa performance dans la restauration des patinoires qui a consolidé sa réputation d’homme d’affaires fiable – une image qu’il a traquée pour tout ce qu’elle valait les années suivantes.

En plus des patinoires Wollman et Lasker, la Trump Organization exploite également un carrousel à Central Park et un terrain de golf dans le Bronx, qui seraient tous retirés de son contrôle si de Blasio réussissait. Cependant, le contrat de Trump pour l’exploitation des patinoires se termine de toute façon au début de 2021, ce qui signifie que « problème« se résoudra probablement avant que le maire ne puisse faire bouger les rouages ​​de l’État.

Alors que la décision de Blasio semble plus une tentative de victoire facile des relations publiques que tout défi sérieux à la lourde empreinte immobilière du président dans la ville, plusieurs autres structures de la marque Trump ont supprimé le nom du président depuis 2016. Un groupe de bâtiments résidentiels en l’Upper West Side s’est officiellement désaffecté de Trump en 2019, bien qu’ils auraient conservé un contrat avec son organisation, et un hôtel de la marque Trump à SoHo a rompu tous les liens avec le président en 2017.

Le rôle présumé de Trump dans l’invasion du Capitole la semaine dernière a conduit les plateformes de médias sociaux à le laisser tomber comme une patate chaude. D’autres sociétés ont rompu leurs liens avec le président et son administration, et même un championnat de golf qui se tiendra sur son parcours de Bedminster, dans le New Jersey, a voté dimanche pour trouver un autre lieu.

Trump continue de nier avoir fait quoi que ce soit d’inapproprié en s’adressant à un grand groupe de partisans en route vers le Capitole.

