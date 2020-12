Le maire de Nashville a décrit les conséquences d’une explosion « délibérée » qui a secoué le centre-ville de la ville le matin de Noël, envoyant trois personnes à l’hôpital. .

L’incident choquant s’est produit à 6 h 40, heure locale, après qu’un véhicule stationné sur la Second Avenue ait explosé, brisant des vitres et secouant le sol. Trois personnes présentes sur les lieux ont été transportées d’urgence à l’hôpital.

S’adressant aux médias rassemblés plus tard dans la matinée, le maire John Cooper a déclaré que la zone était remplie de « beaucoup de verre brisé et d’isolant qui avait été projeté dans les arbres.

Il a ajouté que des conduites en panne envoyaient de l’eau inonder la rue.

«On dirait qu’une bombe a explosé», a-t-il déclaré.

Un véhicule brûle près du site d’une explosion dans la région de Second and Commerce à Nashville, Tennessee, États-Unis, le 25 décembre 2020. On ne sait pas si c’est le véhicule qui a causé l’explosion ou non.