Le maire de Moscou, Sergueï S.Sobianine, a déclaré mercredi que la pandémie de coronavirus s’atténuait dans la capitale russe et a brusquement levé la plupart des restrictions restantes en place dans la ville, affirmant que l’accent devait être mis sur le renforcement de l’économie.

Bien que M. Sobianine ait brossé un tableau prometteur de la reprise, la Russie a été confrontée à des mois de questions sur l’ampleur réelle de son épidémie et sur l’efficacité d’un vaccin développé par la Russie. Le mois dernier, l’agence nationale de statistique de Moscou a annoncé de nouveaux chiffres indiquant que le nombre de morts du coronavirus était plus de trois fois plus élevé que ce qui avait été officiellement annoncé.

La Russie a été durement touchée par la pandémie, avec une deuxième vague qui a débuté en octobre, provoquant un pic de nouvelles infections et de décès, mais le Kremlin a exprimé sa réticence à imposer un verrouillage à l’échelle nationale, alors même que les cas augmentaient.

À la mi-janvier, les infections semblaient se stabiliser alors que le pays commençait à administrer plus largement le vaccin Spoutnik-V de fabrication russe. Le nombre moyen de nouveaux cas confirmés chaque semaine à Moscou était de 2 500 la semaine dernière, contre 7 000 en moyenne en décembre. Une baisse similaire a été signalée dans tout le pays.