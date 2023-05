Le maire de Moscou introduit la quarantaine dans 16 quartiers de la ville au milieu d’une épidémie de grippe aviaire

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a ordonné jeudi une quarantaine stricte pour plusieurs districts de la capitale russe en raison d’une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène, connue sous le nom de grippe aviaire.

Selon un document publié sur le site Internet du maire, l’ordonnance promulguée le 16 mai a placé 16 des 125 districts de Moscou en quarantaine identifiant les régions les plus à risque de propagation de la grippe.

L’ensemble du territoire voisin de la zone, où la menace de propagation de la maladie existe, a été déclaré zone de surveillance.

Les mesures de quarantaine comprennent des restrictions sur l’accès des résidents aux zones où se trouvent des oiseaux morts et n’autorisent que les employés nécessaires à entrer dans les zones bloquées. Les directives interdisent également le traitement des oiseaux malades, l’importation et l’exportation d’oiseaux, ainsi que la relocalisation et le réarrangement des oiseaux.

La grippe aviaire hautement pathogène, également connue sous le nom de IAHP, est un virus respiratoire mortel qui affecte les oiseaux sauvages et la volaille.

Les volailles et autres oiseaux domestiques infectés par la maladie présentent souvent des symptômes tels qu’un manque d’énergie, la production d’œufs à coquille molle ou déformés et des têtes enflées.