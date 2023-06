Le maire de Moscou déclare "Situation Difficile" À l’approche du groupe de mercenaires

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a averti samedi que la situation dans la capitale était « difficile », alors que les forces du groupe de mercenaires Wagner se dirigeaient vers Moscou pour évincer les dirigeants militaires russes.

« La situation est difficile. Je vous demande de vous abstenir autant que possible de vous déplacer dans la ville », a déclaré Sobianine dans un communiqué, mettant en garde contre d’éventuelles fermetures de routes et annonçant que lundi était un jour « non ouvrable ».

L’alerte du maire de Moscou intervient après que des groupes rebelles « traversent » la région de Lipetsk, située à environ 400 km au sud de Moscou.

« Le matériel du groupe de mercenaires Wagner se déplace sur le territoire de la région de Lipetsk », a déclaré le gouverneur Igor Artamonov sur Telegram. « Je vous rappelle qu’il est fortement recommandé aux résidents de ne pas sortir de chez eux ou de faire des déplacements sur n’importe quel mode de transport. »

Le groupe Wagner, un groupe de mercenaires, est en route vers Moscou pour renverser les dirigeants militaires russes suite au défi lancé par leur chef à Poutine.

La rébellion armée de l’équipe, au milieu de la guerre en cours en Ukraine, est considérée comme la plus grande menace pour l’autorité de Poutine. Le rôle du groupe Wagner a été crucial dans la guerre en cours, il a même été crédité pour la prise de la ville clé de Bakhmut après une bataille sanglante de 224 jours.