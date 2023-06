Le maire de Middleton appelle au changement après le décès d’un patient au Soldiers Memorial Hospital

Les responsables locaux de Middleton, en Nouvelle-Écosse, demandent au gouvernement provincial d’améliorer les services d’urgence à l’hôpital Soldiers Memorial après le décès récent d’un patient.

Les ambulanciers paramédicaux et les pompiers ont répondu à un appel concernant un patient en arrêt cardiaque jeudi dernier alors que le médecin de garde n’était pas sur place.

Les responsables de la ville disent que c’est le symptôme d’un système défaillant, mais l’autorité sanitaire affirme que le personnel a suivi le processus normal.

Dans une lettre au premier ministre Tim Houston lundi qui a été transmise à CBC, le maire de Middleton, Sylvester Atkinson, écrit que les membres du service d’incendie de Middleton qui ont été téléphonés au Soldiers Memorial ont supposé que c’était pour un patient qui est arrivé après la fermeture du service des urgences pour la nuit. .

Au lieu de cela, à leur arrivée, ils ont appris qu’ils étaient appelés pour aider un patient déjà admis et qu’un médecin était en route de Kentville, en Nouvelle-Écosse.

« Je trouve cela très préoccupant »

Les pompiers ont aidé les ambulanciers paramédicaux à effectuer des compressions thoraciques sur le patient et ont poursuivi les mesures de sauvetage jusqu’à l’arrivée du médecin, écrit Atkinson, mais le patient n’a pas survécu. À Middleton, le service d’incendie répond à tous les appels d’arrêt cardiaque.

« Notre service d’incendie de Middleton, qui est un service municipal bénévole, ne devrait pas être appelé dans un hôpital pour fournir une aide médicale à un patient hospitalisé », écrit Atkinson.

« Un hôpital est l’endroit où les gens vont recevoir des soins médicaux dispensés par des professionnels de la santé qui y travaillent, et non par des pompiers volontaires. »

Scott Veinot, chef adjoint du service d’incendie, a soulevé la question dans une lettre au conseil municipal de Middleton vendredi dernier.

« Je trouve cela très inquiétant de savoir que non seulement notre service d’urgence échoue dans notre communauté, mais maintenant nos patients hospitalisés sont à risque sans qu’aucun médecin ne couvre l’étage médical. Est-ce une nouvelle norme pour l’hôpital Soldiers Memorial ? »

Le personnel a suivi le processus approprié : NS Health

Un responsable de Nova Scotia Health a présenté ses condoléances à la famille du patient, mais a déclaré que malgré le résultat tragique, le personnel de l’hôpital avait suivi la procédure appropriée.

Darlene Davis est directrice générale par intérim de la santé rurale et communautaire pour la zone ouest de la régie de la santé. Elle a déclaré que le protocole normal dans les hôpitaux communautaires lorsque le médecin de garde est hors site est que le personnel appelle le médecin, puis le 911 s’il estime avoir besoin d’aide en attendant l’arrivée du médecin.

Davis a déclaré qu’il appartenait aux répartiteurs d’urgence de déterminer quels intervenants sont envoyés à un appel, mais a déclaré qu’il n’est pas rare que les ambulanciers paramédicaux se rendent dans les hôpitaux communautaires en cas d’urgence.

« Nous avons fait un examen aujourd’hui et dans notre examen, nous ne voyons rien qui soit en dehors du processus normal, donc aucune enquête supplémentaire ne sera nécessaire », a déclaré Davis.

« Le personnel était exceptionnel. Ils ont fait un excellent travail ce soir-là. »

Le service des urgences du Soldiers Memorial a fonctionné à des heures réduites au cours de la dernière année en raison d’un manque de médecins. Les responsables de la santé de la Nouvelle-Écosse ont dit une réunion communautaire plus tôt cette année à Middleton qu’il faudrait cinq à sept médecins pour rétablir un service 24h/24 et 7j/7 et que les efforts de recrutement se poursuivent.

Entre-temps, les personnes ayant besoin de services d’urgence lorsque le service d’urgence de Middleton est fermé doivent se rendre aux hôpitaux régionaux de Kentville ou de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, ou au service d’urgence de Digby, en Nouvelle-Écosse.

Carman Kerr, le député libéral d’Annapolis, a déclaré que les responsables du gouvernement provincial et de Nova Scotia Health laissent tomber la communauté.

« Une histoire déchirante »

Bien que cela ne reflète pas le personnel travaillant à l’hôpital, a déclaré Kerr, les gens devraient s’inquiéter du niveau de soins disponibles au Soldiers Memorial.

« J’ai tellement de soucis avec ce gouvernement qui dit qu’il allait adapter les soins de santé à ce que nous voyons ici sur le terrain », a-t-il déclaré.

« Pour qu’un patient décède et n’ait pas accès à des soins médicaux en temps opportun – qu’on me demande d’attendre que des bénévoles ou l’EHS entrent dans le bâtiment, je ne le comprends tout simplement pas et je ne l’accepte pas. »

Lors d’un entretien téléphonique, le premier ministre Tim Houston a déclaré avoir vu la lettre du maire pour la première fois mardi et qu’il attendait de plus amples informations.

« Nous savons qu’il y a des défis dans le système de santé », a-t-il déclaré.

« Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire et personne ne veut entendre parler de résultats négatifs. C’est une histoire déchirante. »

