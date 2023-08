Le maire de Miami, Francis Suarez, un féroce critique de DeSantis, affirme qu’il est qualifié pour le débat présidentiel

NEW YORK (AP) – Le maire de Miami, Francis Suarez, a affirmé vendredi qu’il s’était qualifié pour le débat présidentiel républicain de la semaine prochaine et deviendrait le neuvième espoir de la Maison Blanche à atteindre les seuils de collecte de fonds et de sondage requis pour participer à la confrontation d’ouverture du 2024 campagne.

Mais des conseillers principaux du Comité national républicain qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour partager des discussions internes ont déclaré plus tard que Suarez n’avait pas encore officiellement rempli les critères.

Suarez, 45 ans et seul hispanique sur le terrain, serait peut-être le républicain le moins connu sur la scène mercredi à Milwaukee. Mais avec une audience attendue de plus de 10 millions de téléspectateurs, il a déclaré que le débat lui donnerait un pied d’égalité pour opposer sa personnalité à ses adversaires plus en vue. Il a fait valoir qu’il était particulièrement bien placé pour aider le Parti républicain à atteindre les électeurs hispaniques et plus jeunes en particulier.

« Souvent, ce n’est pas une politique parce que nous sommes d’accord, dans l’ensemble, sur la politique, n’est-ce pas ? C’est de la personnalité, du dynamisme. C’est la capacité de se connecter », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview dans laquelle il a affirmé avoir satisfait aux exigences du parti pour le débat.

Jusqu’à présent, neuf candidats déclarent avoir rempli les conditions requises pour le débat, bien que l’ancien président Donald Trump ait indiqué qu’il pourrait ne pas y assister. Pour se qualifier pour le débat aux heures de grande écoute, les candidats doivent satisfaire aux exigences de sondage et de donateurs fixées par le RNC : au moins 1 % dans trois sondages nationaux de haute qualité ou un mélange de sondages nationaux et d’État précoce et un minimum de 40 000 donateurs, avec 200 dans 20 États ou plus.

Suarez a déclaré qu’il avait atteint le seuil des donateurs plus tôt dans le mois et qu’il venait d’atteindre l’exigence de vote.

Depuis le début de sa campagne il y a deux mois, Suarez est devenu un féroce critique du gouverneur de Floride Ron DeSantis, un autre candidat à la présidence, tout en évitant largement les critiques directes de Trump. Le maire a laissé entendre qu’il pourrait faire de même pour l’étape du débat.

Dans l’interview de vendredi, Suarez a rejeté les questions sur le dernier acte d’accusation de Trump, celui-ci en Géorgie pour racket présumé lié aux élections de 2020.

« Ce n’est pas quelque chose dont les électeurs parlent », a-t-il déclaré avant de se tourner vers sa stratégie prévue pour le débat. « De mon point de vue, je veux passer le moins de temps possible à parler de l’ancien président. Il est capable de se gérer, de se défendre.

Suarez a indiqué qu’il n’hésiterait pas à poser des questions sur DeSantis.

Plus précisément, Suarez a fait référence à une mine de documents publiés en ligne cette semaine par un super comité d’action politique pro-DeSantis offrant des conseils détaillés pour la stratégie de débat du gouverneur.

Entre autres choses, une note de stratégie décrivait «quatre incontournables de base». Ils appellent DeSantis à défendre Trump « par contumace en réponse à une attaque de Chris Christie », « martèle Vivek Ramaswamy dans une réponse », énonce sa propre vision positive deux à trois fois et attaque le président Joe Biden et les médias trois à cinq fois. . Christie est un ancien gouverneur du New Jersey ; Ramaswamy est un entrepreneur en biotechnologie.

« Le pauvre gars ne peut pas sortir de son propre chemin. Vous voyez le mémo divulgué. C’est juste un faux pas après l’autre », a déclaré Suarez à propos de DeSantis, suggérant que l’approche de division de DeSantis en matière de leadership serait davantage exposée au cours du débat.

« Il faut pouvoir créer des coalitions et rassembler les gens. Le pays est brisé et divisé, comment allez-vous unifier le pays ? Et je ne pense pas qu’il affiche ces caractéristiques », a déclaré Suarez.

Le maire de Miami a été l’un des candidats les plus créatifs dans ses efforts pour augmenter le nombre de ses donateurs afin d’atteindre les seuils de débat.

Il a offert une chance de voir les débuts de la légende du football Lionel Messi en tant que joueur de l’Inter Miami, affirmant que les donateurs qui donneraient 1 $ seraient inscrits pour avoir une chance d’obtenir des billets au premier rang. Suarez a également pris une page du livre de campagne du gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum en offrant une «carte de secours Bidenomics» de 20 $ en échange de dons de 1 $. Un super PAC soutenant Suarez a lancé un tirage au sort pour une chance de jusqu’à 15 000 $ en frais de scolarité, en échange d’un don de 1 $ à la campagne de Suarez.

Suarez a déclaré qu’il supposait que Trump, l’actuel favori, ne participerait pas au débat.

Trump menace de boycotter l’événement depuis des semaines. Il soutient qu’il n’est guère logique pour quelqu’un d’aussi loin dans les sondages à ce stade de se soumettre à l’assaut inévitable des attaques. Trump a déclaré qu’il ferait une annonce cette semaine et a fait allusion à sa pensée dans un article sur les réseaux sociaux jeudi soir.

« Les gens connaissent mon disque, l’un des meilleurs de tous les temps, alors pourquoi devrais-je débattre? » Il a demandé. « JE SUIS VOTRE HOMME. »

L’équipe de Trump a discuté d’une programmation alternative potentielle, y compris la possibilité d’une interview concurrente avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Suarez a déclaré que l’absence de Trump représenterait une opportunité « incroyable » pour Suarez.

« Fais juste le calcul, non ? Vous parlez de neuf contre huit, et bien sûr, c’est la personne qui est n ° 1 dans les sondages », a déclaré Suarez. « Je pense donc que le fait que vous ayez quelqu’un comme ça qui ne soit pas sur la scène du débat, pour un gars comme moi, c’est incroyablement utile. »

___

NOTE DE LA RÉDACTION – Cette histoire a été mise à jour pour refléter que le Comité national républicain, qui a fixé les conditions requises pour que les candidats puissent participer au débat présidentiel, n’a pas confirmé que Suarez s’était qualifié.

Steve Peoples, l’Associated Press