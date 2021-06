Le maire de Miami, Francis Suarez, tente de convaincre les mineurs chinois de bitcoins

MIAMI – Le maire Francis Suarez dit que les portes de Miami sont ouvertes aux mineurs de bitcoins en Chine qui se démènent actuellement pour trouver une nouvelle maison après Pékin a clairement indiqué que leurs jours sont comptés. L’exploitation minière est le processus énergivore qui crée à la fois de nouvelles pièces et met à jour le grand livre numérique de toutes les transactions de jetons existants. Plus de la moitié de tous les mineurs sont actuellement basés en Chine, mais un exode massif est déjà en cours. Où ils vont, cependant, n’est pas encore clair. Alors que Suarez a déclaré à CNBC qu’il n’avait personnellement reçu aucun appel de mineurs chinois, le maire cherche à rapatrier cette diaspora minière en promouvant l’approvisionnement essentiellement illimité de la ville en énergie nucléaire bon marché. « Nous voulons nous assurer que notre ville a la possibilité de rivaliser », a-t-il déclaré. « Nous parlons à de nombreuses entreprises et leur disons simplement: » Hé, nous voulons que vous soyez ici « », a-t-il déclaré.

Dérouler le tapis rouge

Les mineurs de Bitcoin sont indépendants de l’emplacement ; tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une plate-forme et d’une bonne connexion Internet. Cependant, ce qui varie d’un endroit à l’autre, c’est le coût de l’énergie. Et en fin de compte, ce qui importe le plus aux mineurs, c’est de trouver la source d’énergie la moins chère pour augmenter leurs marges bénéficiaires. C’est pourquoi le maire Suarez, l’un des politiciens les plus respectueux de la cryptographie aux États-Unis, fait de grandes promesses sur le coût des affaires à Miami. Suarez est un adepte de la crypto depuis des années, mais il a franchi le pas en investissant dans le bitcoin et l’ethereum une fois qu’il a vu le gouvernement fédéral adopter un plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, parce qu’il « a réalisé que ce qui était inévitable – et qui se produit déjà – c’est l’inflation. «

Il a souligné la dépendance de la ville à l’énergie nucléaire comme source d’énergie propre et peu coûteuse. « Le fait que nous ayons de l’énergie nucléaire signifie que c’est une énergie très bon marché », a déclaré Suarez à CNBC dans une interview depuis une salle de conférence au deuxième étage du bâtiment de l’hôtel de ville de Miami. À moins d’une heure de l’hôtel de ville se trouve la centrale nucléaire de Turkey Point, qui contribue à alimenter Miami, selon données de l’Energy Information Administration. le Rapport du Bureau of Labor Statistics un coût moyen de l’électricité par kilowattheure de 10,7 cents à Miami, par rapport à la moyenne nationale de 13,3 cents.

Les travailleurs de Florida Power and Light Juan Madruga (R) et Pehter Rodriguez (L) s’entretiennent au bâtiment du réacteur nucléaire de Turkey Point à Homestead, Floride, le 18 mai 2017. Rhona Sage | AFP | Getty Images

Dans tout l’État de Floride, l’énergie nucléaire est le deuxième producteur d’électricité, après le gaz naturel. Suarez est déjà en pourparlers avec Florida Power & Light Company pour déterminer comment faire baisser davantage le prix de l’énergie. « Nous comprenons à quel point c’est important… les mineurs veulent atteindre un certain prix du kilowatt par heure. Et donc nous travaillons avec eux là-dessus », a déclaré Suarez à CNBC. Le maire envisage également un mélange d’autres incitations, comme des zones d’entreprise spécifiquement pour l’extraction de crypto. Les zones d’entreprise sont des zones dans lesquelles des allégements fiscaux, des incitations en matière d’infrastructure et des réglementations assouplies sont proposés aux entreprises, dans l’espoir que ces allégements encouragent les investissements et créent des emplois. Miami n’est pas seule dans ses ambitions de capter l’attention des mineurs de bitcoins. « Il y a une demande en Amérique du Nord … donc la question sera une question de capacité », a déclaré Alyse Killeen, fondatrice et associée directrice de la société de capital-risque axée sur le bitcoin Stillmark. En ce qui concerne l’infrastructure physique et la capacité, le maire est optimiste quant à la capacité de la ville à répondre aux besoins des mineurs. « Nous avons été l’une des premières villes au monde à disposer d’un centre de données, et un hub minier est très similaire à un centre de données », a-t-il déclaré. Mais même Suarez admet que beaucoup de choses doivent d’abord se produire. « Construire une installation minière est similaire à la construction d’un centre de données. Ce n’est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain », a déclaré Suarez à CNBC. Miami n’est pas non plus en concurrence dans le vide ici aux États-Unis. Les États comme le Texas et le Wyoming sont également en train de devenir des destinations minières très prisées, grâce à leur mix énergétique pas cher et des politiques favorables à la cryptographie.

Le débat sur la pollution

Le maire Suarez n’est pas le seul à défendre les avantages de l’utilisation de l’énergie nucléaire. Le gouvernement fédéral appelle l’énergie nucléaire « une source d’énergie propre à zéro émission », et le milliardaire technologique et évangéliste du changement climatique Bill Gates a précédemment déclaré à CNBC que l’énergie nucléaire redeviendrait « absolument » politiquement acceptable. Gates a déclaré que de nouvelles innovations le rendent plus sûr et plus abordable. « Le nucléaire est en fait plus sûr que toute autre source de [power] génération », a déclaré Bill Gates à Andrew Ross Sorkin sur « Squawk Box » de CNBC. « Vous savez, les centrales au charbon, les particules de charbon, les gazoducs qui explosent. Les décès par unité de puissance sur ces autres approches sont bien plus élevés », a déclaré Gates. Mais il y a quelques inconvénients à exploiter l’énergie nucléaire. Alors que les réacteurs nucléaires ne produisent pas de pollution de l’air ou de dioxyde de carbone pendant en fonctionnement, les émissions sont généré lors de la construction centrales nucléaires et dans le démantèlement des réacteurs. Et le plus souvent, les sources d’énergie les moins chères au monde sont renouvelables. Tous facteurs pris en compte, les sources d’énergie solaire et éolienne sont les moins chères et les plus évolutives, ce qui en fait un choix naturel pour l’exploitation minière, selon Killeen. « Les motivations capitalistes des mineurs les poussent vers l’énergie verte », a-t-elle déclaré. Il reste à voir si les mineurs chinois déménagent réellement en Floride, mais il y a des signes de progrès dans les aspirations de Miami à devenir un hotspot minier. Le maire Suarez dit qu’il répond actuellement aux appels de différentes sociétés minières en dehors de la Chine qui envisagent de déménager dans l’État du soleil.

