Le maire de Miami, Francis Suarez, suspend sa campagne présidentielle

Le maire de Miami, Francis Suarez, a annoncé mardi qu’il suspendait sa campagne présidentielle, faisant de lui le premier candidat républicain à la primaire à abandonner la course.

La décision du candidat lointain est intervenue moins d’une semaine après son échec à se qualifier pour le premier débat primaire du GOP à Milwaukee. Suarez avait déjà suggéré qu’il le ferait fin sa campagne s’il ne faisait pas partie du débat.

« Bien que j’aie décidé de suspendre ma campagne présidentielle, mon engagement à faire de ce pays une meilleure nation pour chaque Américain demeure », a écrit Suarez dans un long article sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter, mardi après-midi.

Suarez, 45 ans, est entré dans la primaire républicaine déjà bondée en juin, bien plus tard que la plupart des principaux prétendants, en particulier l’ancien président Donald Trump, dont la campagne 2024 a été lancée sept mois plus tôt.

Les sondages nationaux sur les primaires qui incluaient Suarez le plaçaient systématiquement en bas du peloton.

Suarez, un Américain d’origine cubaine, a vanté son héritage hispanique et s’est présenté comme un rassembleur dans un pays politiquement polarisé. Il a également fait valoir ses antécédents en courtisant l’industrie technologique pour investir à Miami et s’est appuyé sur ses opinions pro-crypto-monnaie en acceptant des dons de campagne en Bitcoin.

« Je continuerai à amplifier les voix de la communauté hispanique – le groupe électoral qui connaît la croissance la plus rapide dans notre pays », a déclaré Suarez dans son message de mardi.

« J’ai hâte de rester en contact avec les autres candidats républicains à la présidentielle et de faire ce que je peux pour m’assurer que notre parti présente un candidat fort, capable d’inspirer et d’unifier le pays, de renouveler la confiance des Américains dans nos institutions et entre eux, et gagner », a-t-il écrit.

Suarez était le troisième républicain de Floride à se présenter à l’investiture présidentielle de 2024, partageant ce trait avec Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Mais alors que Trump a lancé une série d’attaques incessantes contre le gouverneur, l’ancien président a rarement, voire jamais, mentionné le maire.

