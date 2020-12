Le maire républicain de Miami exhorte les énormes sociétés financières de New York à quitter Wall Street et à s’installer en Floride.

Le maire Francis X. Suarez a fait une apparition sur Fox News «Your World» jeudi soir, se vantant d’avoir déjà «incroyablement réussi» à persuader certaines entreprises de Big Apple d’ouvrir des bureaux dans le Sunshine State.

« Nous venons de recevoir des annonces de Blackstone, de Goldman Sachs et JPMorgan », a déclaré Suarez.

Le maire a affirmé que l’exode des institutions financières de New York avait commencé avec SALT – une loi fédérale de réforme fiscale adoptée en 2017.

«Nous avons eu une avalanche de gens qui viennent ici. Cela a commencé avec SALT – lorsque vous ne pouviez pas déduire vos impôts fonciers et vos impôts sur le revenu des villes et des États de vos impôts fédéraux – et cela s’est poursuivi avec COVID.

En octobre, Blackstone – une société de gestion de placements alternatifs de private equity basée à New York avec un actif de 34 milliards de dollars – a annoncé qu’elle allait ouvrir un bureau à Miami.

Plus tôt ce mois-ci, Goldman Sachs Group a annoncé qu’il envisageait de déplacer sa division de gestion d’actifs dans le sud de la Floride.

Et cette semaine encore, Jamie Dimon – le PDG de JP Morgan Chase – était prêt à déplacer le siège social de l’entreprise de 2,6 billions de dollars vers le sud à Miami.

Le maire Suarez pense qu’une combinaison de facteurs rend Miami attrayante pour les financiers en fuite.

«Nous sommes l’une des grandes villes les plus sûres d’Amérique et nous avons le deuxième taux d’imposition le plus bas depuis environ 60 ans», a-t-il déclaré à Your World.

«L’année dernière, nous avons eu le taux d’homicides le plus bas depuis 1954. Nous l’avons fait grâce à un bon leadership. Nous l’avons fait en ayant la plus grande force de police de l’histoire de notre ville », a-t-il déclaré.

« Nous avons une ville incroyable qui bouge et grandit presque à deux chiffres en moyenne depuis trois ans que je suis maire. »

En comparaison, les habitants fuient New York, où les crimes violents sont en hausse.

Novembre a vu une augmentation de 112,5 pour cent des fusillades de Big Apple par rapport au même mois l’année dernière.

Les tournages à New York ont ​​augmenté de 95,8% au cours des 11 premiers mois de 2020, par rapport à la même période l’année dernière.

Miami affiche des taux d’imposition bas et son taux d’homicide le plus bas depuis 1954. En comparaison, la criminalité augmente et les impôts augmentent, ce qui n’est pas favorable aux grandes entreprises à New York.

Selon les rapports, JPMorgan Chase pourrait être ouvert à la relocalisation de son siège de New York (photo) à Miami

Pendant ce temps, un certain nombre d’institutions financières ont déjà quitté la Grosse Pomme.

Plus tôt cette année, le New-Yorkais Paul Singer a annoncé qu’il déménageait sa société de fonds spéculatifs de 41 milliards de dollars de Manhattan à Miami.

Il a cité le coronavirus comme la raison de cette décision.

Carl Icahn, le fondateur d’Icahn Enterprises, a également déménagé son entreprise de Manhattan à Sunny Isles Beach, dans le comté de Miami-Dade, en 2020.

Un article récent du magazine Forbes a documenté la tendance des entreprises à fuir New York.

La publication affirme que « une combinaison d’impôts élevés, une mauvaise gouvernance de la part du maire de New York, Bill de Blasio, une criminalité toujours croissante, des fermetures capricieuses d’entreprises et d’écoles et une résurgence des cas de Covid-19 » sont à blâmer.

Plus tôt cette année, le New-Yorkais Paul Singer a annoncé qu’il transférait sa société de fonds spéculatifs de 41 milliards de dollars de Manhattan à Miami.

Ancien bureau d’Elliott Management à New York. L’entreprise a maintenant déménagé à Miami

Carl Icahn, le fondateur d’Icahn Enterprises, a également déménagé son entreprise de Manhattan à Sunny Isles Beach, dans le comté de Miami-Dade, en 2020