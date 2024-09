Le maire de Miami-Dade, qui rend hommage aux électeurs, renonce à la réduction des fonds destinés aux transports en commun. Il rétablit 16 millions de dollars du budget

Des fonds supplémentaires pour le transport en commun ont aidé le budget 2025 de la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, à obtenir une approbation préliminaire jeudi soir, les commissaires obtenant 16 millions de dollars supplémentaires pour les réserves de transport dans une année où la maire nouvellement réélue affirme que les finances sont les plus serrées depuis son entrée en fonction.

« Ce ne sera pas facile », a déclaré Levine Cava en énumérant certains des défis auxquels le comté sera confronté en 2025, notamment les dépenses plus élevées liées à la transformation du département de police en un bureau du shérif indépendant, comme l’exige désormais la Constitution de Floride. « Mais nous devons faire des choix difficiles pour vous offrir ce que vous méritez. »

Levine Cava a profité du début de la réunion de quatre heures pour désamorcer une source majeure de friction autour de son projet de budget de 12,7 milliards de dollars. Pour combler les déficits de recettes, le projet de budget qu’elle a publié en juillet a annulé un versement prévu de 16 millions de dollars aux réserves de transport en commun nécessaires aux futures extensions, notamment à une nouvelle ligne de Metrorail vers Miami Gardens.

Cette réduction a rencontré l’opposition des défenseurs des transports en commun et de la commissaire Eileen Higgins, présidente du comité des transports du comté, en particulier après que les électeurs massivement approuvé Le 20 août, un sondage informel a été organisé pour élargir le réseau de transport en commun. Jeudi soir, Levine Cava a cité le référendum pour dire aux commissaires qu’elle trouverait l’argent nécessaire pour effectuer le paiement de la réserve de 16 millions de dollars.

« De toute évidence, le transport en commun demeure une priorité pour notre communauté », a-t-elle déclaré.

Les commissaires ont ensuite approuvé un amendement Higgins visant à retirer les 16 millions de dollars des recettes de l’impôt foncier, qui devraient être légèrement supérieures aux prévisions initiales de Levine Cava.

La défenseure du logement Trenise Bryant rejoint ses collègues partisans des programmes de prévention des expulsions du comté de Miami-Dade lors de l’audience budgétaire du jeudi 5 septembre 2024.

Un vote final sur le budget est prévu pour le 17 septembre après une autre audience publique.

La réunion budgétaire de jeudi a donné lieu à trois heures de commentaires de plus de 100 membres du public. Chacun d’entre eux n’a pu s’exprimer que sur une durée de 60 secondes sur un budget qui prévoit environ 3 milliards de dollars de recettes provenant des taxes foncières du comté et 500 millions de dollars supplémentaires provenant des taxes sur l’essence et les ventes.

Trenise Bryant, défenseur du logement auprès de la Organisation SMASHa exhorté les commissaires à rétablir le financement d’un million de dollars destiné aux avocats spécialisés dans les expulsions de locataires à faible revenu, que Levine Cava a proposé de réduire dans le budget de l’année prochaine. Le budget actuel est de 2 millions de dollars.

« Cela aide les familles qui ont été confrontées à une expulsion à se faire entendre », a déclaré M. Bryant aux commissaires. « Continuez à financer ce programme. Ne lui enlevez pas de l’argent. »

Derrière elle, des dizaines de personnes portant des t-shirts assortis représentaient les propriétaires et les locataires vivant dans des maisons mobiles dans le parc de caravanes Soar, dans le quartier de Little River à Miami. Un promoteur prévoit d’y construire 4 000 appartements, en supprimant les terrains pour les plus de 300 remorques là-bas maintenant.

José Rene Martinez s’adresse aux commissaires du comté de Miami-Dade lors d’une audience budgétaire le jeudi 5 septembre 2024. Sa voix était l’une des nombreuses à demander de l’aide aux résidents des parcs à caravanes qui doivent déménager pour un nouveau développement à Miami.

Les uns après les autres, les intervenants ont demandé aux dirigeants de Miami-Dade d’aider les habitants de Soar à trouver des logements de remplacement pour leurs logements abordables. Emménager à Soar en 2011 a été un moment marquant pour Fred Gadlin, 75 ans, et sa femme, a déclaré Gadlin aux commissaires.

« L’un des rêves américains était de posséder une maison. J’ai donc acheté un mobil-home », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, Big Development s’installe. »

Le budget de Levine Cava prévoit une réduction de 10 % des subventions aux arts, soit une réduction de 2,5 millions de dollars par rapport au budget actuel de 25,5 millions de dollars. Cette réduction s’ajoute aux coupes opérées dans les subventions culturelles de l’État par le gouverneur Ron DeSantis.

Plus d’une douzaine d’intervenants ont exhorté les commissaires et Levine Cava à financer entièrement les subventions artistiques du comté. Cela comprenait un chœur littéral de défenseurs des arts lorsque les membres du programme Vocal Youth Miami ont chanté plusieurs lignes de «Nous serons connus.”

« Nous apprendrons à diriger dans l’amour », a chanté le quintet d’adolescents devant la commission. La porte-parole désignée, Hadi Cairo, 17 ans, a déclaré dans une interview après le concert que le lien qu’elle partage avec ses compatriotes chorale de jeunes Les membres sont une partie essentielle de sa vie.

« Je ne serais pas moi-même sans eux », a-t-elle déclaré.

Lors de la présentation du budget aux commissaires jeudi dans une salle comble, Levine Cava a déclaré qu’elle était consciente de la consternation suscitée par les coupes budgétaires dans le secteur des arts et que son administration recherchait des fonds publics et privés pour combler le déficit de financement. Elle a annoncé un don de 300 000 dollars du promoteur Jorge Perez, qui est actif dans les projets de logements abordables du comté.

Huit projets de loi étaient nécessaires pour faire avancer le plan de dépenses et de taxes de Levine Cava pour une année budgétaire qui commence le 1er octobre. Les votes les plus serrés ont eu lieu sur l’augmentation des tarifs de l’eau de 6 % et frais d’ordures de 27 %. Ces augmentations de frais ont été approuvées par 8 voix contre 5 jeudi.

Quatre commissaires – Kevin Cabrera, René Garcia, Roberto Gonzalez et Anthony Rodriguez – ont voté contre les deux augmentations de frais. La commissaire Raquel Regalado s’est opposée à la taxe sur les ordures ménagères, et la commissaire Kionne McGhee a été la cinquième à voter contre la taxe sur l’eau.

Les frais d’eau plus élevés devraient coûter environ 40 dollars par an au foyer moyen de Miami-Dade et 150 dollars pour les frais d’enlèvement des ordures. Les quatre taxes foncières (financement des services à l’échelle du comté, des services municipaux et des services d’incendie et de secours et de bibliothèque) restent stables par rapport aux niveaux de 2024. Une cinquième taxe qui sert à payer la dette sur les emprunts autorisés par les électeurs est en légère baisse cette année.

Bien que le taux d’imposition combiné soit en baisse de moins d’un demi pour cent, le propriétaire moyen paiera plus en vertu d’une loi de Floride qui autorise une augmentation allant jusqu’à 3 % de la valeur imposable d’une propriété chaque année.

Pour une maison évaluée à 202 000 $ l’année dernière (la valeur médiane du comté), la facture fiscale du comté en 2025 s’élèverait à environ 1 500 $. C’est environ 57 $ de plus qu’en 2024.

Bien que près d’un milliard de dollars de plus que le budget actuel, la proposition de dépenses de Levine Cava pour 2025 manquait de nouveaux dollars pour les organisations à but non lucratif, l’aide au logement et d’autres programmes qui rendaient les saisons budgétaires précédentes moins controversées pour une maire qui a été réélue pour son dernier mandat de quatre ans le 20 août.

« Les personnes qui se sont présentées nous ont demandé d’intervenir, au lieu de reculer », a déclaré Oliver Gilbert, président de la Commission du comté de Miami-Dade, après une audience budgétaire de trois heures au cours de laquelle des dizaines d’intervenants ont demandé davantage de fonds ou de services du comté, mais presque aucun n’a demandé de payer moins de frais ou d’impôts.

Après son entrée en fonction en 2020, Levine Cava a utilisé plus d’un milliard de dollars d’aide fédérale COVID pour augmenter les dépenses et a obtenu des baisses consécutives du taux d’imposition à l’échelle du comté. Ces réductions de 1 % en 2023 et 2024 ont entraîné une perte d’environ 41 millions de dollars de recettes fiscales foncières qui auraient autrement été générées pour le budget de cette année.

Désormais, le pot de dollars COVID est presque vide, et Miami-Dade est confronté à de nouvelles dépenses en 2025 : d’une subvention de 10,5 millions de dollars pour les prochains matchs de la Coupe du monde à Miami Gardens à 30 millions de dollars de dépenses de transition liées à la création de trois nouveaux bureaux de comté indépendants pour le shérif, le superviseur des élections et le collecteur d’impôts.

La grande majorité des commentaires portaient sur le souhait que Miami-Dade dépense davantage, notamment dans les transports en commun, la protection des terres environnementales, les services aux locataires et d’autres aides gouvernementales.

Cette tendance a conduit au moment le plus controversé de la réunion du soir, après que les commissaires aient voté.

« Personne n’a demandé moins de transports en commun. Personne n’a demandé moins de ramassage des ordures », a déclaré le président de la commission, Oliver Gilbert, alors qu’il semblait prêt à ajourner la réunion. « Les personnes qui se sont présentées nous ont demandé d’intervenir, au lieu de faire marche arrière. »

Garcia a alors pris la parole en réponse à Gilbert, vantant la responsabilité fiscale, quelques minutes après que Garcia ait voté contre les frais plus élevés d’ordures et d’eau.

« Je pense que les gouvernements peuvent faire un meilleur travail dans la gestion de l’argent des gens », a déclaré Garcia.

Cela n’a pas mis fin à l’histoire, Gilbert affirmant que critiquer les dépenses gouvernementales est facile, alors que résoudre les problèmes est difficile.

« Ce gouvernement ne fonctionnera pas sur des souhaits et des espoirs ni sur de grands mots comme « efficacité » et « transparence » », a déclaré Gilbert.

Cabrera s’est joint à la mêlée, déclarant qu’il était erroné de juger l’opinion publique sur le budget en fonction de ceux qui se sont présentés à la réunion.

« Il y a des gens qui n’ont pas pu venir aujourd’hui parce qu’ils travaillent », a-t-il déclaré. « Leurs voix comptent également. »