Le maire de Miami appelle les États-Unis à bombarder Cuba… parce que les frappes aériennes ont si bien fonctionné dans le passé

Cuba, a déclaré Suarez à Fox News lors d’une interview mardi, est une menace pour les États-Unis parce que c’est « exporter le communisme dans tout l’hémisphère ». En effet, a affirmé Suarez, non seulement Cuba est-elle « l’un des plus grands narcotraficants de la région, c’est un État partisan du terrorisme tel que désigné par les États-Unis. »

« [Cuba] exporte le communisme dans tout l’hémisphère et dans le monde et le fait depuis des décennies et c’est quelque chose qui devrait intéresser la sécurité nationale des États-Unis », dit le maire. Il a ensuite suggéré que les États-Unis éliminent le gouvernement cubain par des moyens similaires à l’arrestation en 1990 du célèbre leader panaméen du trafic de drogue, Manuel Noriega, un allié des États-Unis qui a perdu son statut privilégié après qu’il a été révélé qu’il avait également transmis des renseignements à d’autres pays, dont Cuba, au mépris de Washington.

Suarez a fait valoir que le Panama avait connu des décennies de démocratie pacifique depuis la destitution de Noriega. Sur le plan international, cependant, le Panama a une réputation douteuse de paradis fiscal pour les riches, mise à nu par l’exposé des Panama Papers de 2018.

Mais ce n’était pas seulement le Panama, a expliqué Suarez dans une interview séparée de Fox mardi – les deux partis politiques pourraient soutenir les frappes aériennes. Tout comme l’administration républicaine Bush a éliminé Noriega, « vous avez eu des interventions d’un président démocrate pour éliminer Oussama ben Laden au Pakistan […] Et le président Clinton au Kosovo intervenant dans un problème humanitaire avec des frappes aériennes. Il y a donc eu beaucoup, beaucoup d’opportunités dans l’histoire de… »

Le maire a ensuite été coupé par une incrédule Maria McCallum, qui a demandé s’il était effectivement « suggérer des frappes aériennes à Cuba ». Suarez n’a pas profité de l’occasion pour reculer, disant à l’animateur de Fox qu’une intervention militaire devrait être sur la table.

Cette option doit être explorée et ne peut pas être écartée car elle n’est pas sur la table

Suarez s’est opposé avec véhémence à tout effort de l’administration de Joe Biden pour assouplir l’embargo qui a empêché d’autres pays d’envoyer de l’aide à la nation insulaire depuis 1960, insistant sur le fait que le gouvernement cubain utiliserait l’argent entrant contre Washington. « Ils veulent pouvoir blâmer les États-Unis pour leur système de gouvernement défaillant », argumenta le maire.

« Tout ce que nous faisons pour essayer d’aider l’île devient finalement du carburant pour qu’ils répriment leurs citoyens », il s’est plaint. Il a développé le sujet dans l’autre interview, arguant que l’embargo n’était pas « cruel, » tandis que suggérer que le gouvernement cubain seul, et non le blocus imposé par Washington sur l’île, est à blâmer pour sa situation économique.

Alors que la grande coalition de Cubains anti-castristes de Miami avait défilé en « solidarité » avec les manifestants à La Havane ce week-end, les commentateurs sur les réseaux sociaux ne se sont pas vraiment prononcés en force derrière l’idée de leur maire de bombarder le plus proche voisin étranger de la ville. En effet, très peu de personnes pensaient que c’était une bonne idée.

Certains ont suggéré que les États-Unis devraient s’abstenir d’intervenir dans un autre pays alors qu’ils sont à peine sortis du bourbier afghan, tandis que d’autres ont bafoué l’idée d’un « invasion pacifique ».

« Envoyez de la nourriture, des médicaments, des ingénieurs et des travailleurs sociaux… pas des soldats. Faisons une invasion pacifique pour une fois », a tweeté un partisan de Biden.

Envoyez de la nourriture, des médicaments, des ingénieurs et des travailleurs sociaux… pas des soldats. Faisons une invasion pacifique pour une fois.#Cuba Libre – Qὖåᶄer Ṑrţs🌊 ☮️💉 (@quakerorts) 13 juillet 2021

Les gens qui parlent d’envahir Haïti et Cuba immédiatement après s’être retirés d’une guerre de 20 ans en Afghanistan avec une conscience de soi absolument nulle sont fous. – Lisez la parabole du semeur par Octavia Butler (@JoshuaPotash) 13 juillet 2021

D’autres ont simplement exprimé leur incrédulité qu’une telle idée soit énoncée par le maire d’une grande ville américaine à la télévision en direct, ou que quiconque soutienne une telle chose.

Putain de merde en écoutant un crétin sur NPR (le, euh, maire de Miami) prônant l’invasion militaire américaine de Cuba – Michael Campos-Quinn (@mcamposquinn) 12 juillet 2021

… vous manifestez pacifiquement pour exiger la guerre ? C’est assez ironique. Je ne connais pas assez Cuba pour avoir des opinions sérieuses là-dessus, mais ma nature libertaire n’aime pas que nous jouions à la police du monde. La réponse par défaut est « non », et vous devez justifier l’action. – Adam Mygrants (@Pestilencemage) 11 juillet 2021

Certains se sont installés pour la dernière série de bingo sur le changement de régime, car les responsables américains ont clairement indiqué que les Cubains tentant de nager ou de se rendre en bateau vers la Floride ne seraient pas les bienvenus.

Chaque Chickenhawk en Amérique dépoussiérant leurs points de discussion sur la «guerre pour un changement de régime rapide». . . – Ungwhim Gwhent (@Ungwhim_Gwhent) 13 juillet 2021

Sans la « démocratie » américaine vs avec la « démocratie » américaine pic.twitter.com/idNwZnUDZt — Lυςås vįμ Πōττä (@Luc4s_Alvim) 13 juillet 2021

Un utilisateur a remarqué que les panneaux de protestation – prétendument anticommunistes – dans certaines images utilisées dans l’interview de Maria McCallum avec le maire avaient en fait été édité pour supprimer les slogans révolutionnaires, un problème qui a surgi à plusieurs reprises au cours du week-end, avec CNN utilisant une photo d’une manifestation à Miami et l’AP sous-titrant également les manifestations pro-gouvernementales comme le contraire.

Ont-ils Photoshop out les signes de protestation? pic.twitter.com/PD4aOVXQbw – Brendan (@Brendan85) 13 juillet 2021

Alors que le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua sont socialistes, le nombre de personnes vivant sous des gouvernements de gauche en Amérique latine a diminué de façon abrupte au cours des 50 dernières années – en grande partie à cause des violents soulèvements d’extrême droite orchestrés par Washington, qui a vu un grand nombre de mouvements politiques. militants, politiciens de gauche et dirigeants syndicaux tués, torturés et « disparus ».

Alors que Suarez semble déterminé à apporter une telle expérience à sa patrie ancestrale – qui a largement échappé à la violence antisocialiste des années 1970 après que les efforts de la CIA pour renverser le leader communiste Fidel Castro ont failli déclencher une guerre nucléaire – Cuba s’en est relativement bien sorti par rapport à des pays comme l’Argentine. et le Salvador. L’île a réussi à échapper à la guerre froide avec « juste » l’embargo, qui plongerait ses citoyens dans la pauvreté pendant près d’un siècle, tandis que les complots de la CIA contre Castro ont finalement échoué.

Bien que les manifestations aient d’abord semblé viser le gouvernement à cause d’une pénurie de nourriture et de médicaments, les médias américains et les Cubains sympathiques de Miami ont détourné le récit pour susciter le mécontentement à propos du communisme lui-même. Le gouvernement cubain a riposté, accusant Washington d’avoir fomenté les troubles avec son blocus et a accusé des mercenaires payés par les États-Unis d’être à l’origine des manifestations dans leur pays.

