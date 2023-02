Le maire de Merritt demande à la Colombie-Britannique d’abandonner le mandat de Vaxx pour les travailleurs de la santé « maintenant »

Le maire de Merritt croit que le gouvernement provincial pourrait commencer à guérir le système de santé en levant le mandat de vaccination pour les travailleurs de la santé « dès maintenant ».

Mike Goetz a déclaré que l’abandon du mandat ferait partie d’une approche plus audacieuse, y compris l’utilisation d’adjoints au médecin. pour aider à réparer les soins de santé dans les petites communautés comme Merritt.

Selon le site Web BC Health Care System, le manque de personnel a fermé l’urgence de l’hôpital Nicola Valley de Merritt à cinq reprises entre le 15 novembre et le 17 janvier.

Goetz a également souligné la situation dans la communauté Kootenay d’Elkford, dont la salle d’urgence est fermée depuis 16 mois.

“Il existe des solutions, mais vous devez être plus large d’esprit à ce sujet et arrêter de suivre le statu quo”, a déclaré Goetz à Black Press Media. «Faire un pas, peut-être nager à contre-courant. Nous cherchons des réponses et certaines d’entre elles sont flagrantes sur votre visage et il est peut-être temps que nous allions dans cette direction.

Les ordonnances de santé publique datant d’octobre 2021 exigent que les travailleurs des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée et des centres de santé communautaires se fassent piquer. Le mandat provincial, l’un des deux seuls restants au Canada, s’applique à 190 000 personnes et la province a licencié 2 496 travailleurs de la santé à travers la province refusant les vaccinations. Un peu plus de 1 200 travaillaient dans les autorités sanitaires de l’Intérieur et du Nord, où les pénuries de personnel ont tendance à avoir des répercussions sur les petites collectivités.

La province a également émis une ordonnance obligeant tous les collèges professionnels réglementant les praticiens de la santé à recueillir des informations sur leur statut vaccinal, mais n’exigeait pas que tous les professionnels de la santé soient vaccinés.

Toute personne travaillant pour la fonction publique, qui emploie environ 30 000 personnes, doit également être vaccinée.

Goetz, qui préside la BC Rural Health Care Alliance représentant les autorités municipales des communautés de toute la province, des Kootenays au nord de l’île de Vancouver, a évoqué le mandat pour la première fois lors d’une conférence téléphonique avec Interior Health en janvier. Il n’a pas reçu de réponse et il n’en attend pas non plus.

« Je suis maire d’une petite ville, dit-il. “Je ne m’attends pas à entendre quoi que ce soit d’eux.”

Goetz a déclaré que les pénuries de personnel dans le système de santé ne sont pas nouvelles et que la province doit agir. “Vous commencez à regarder ce genre de chose et à vous demander où est le courage intestinal de faire un changement”, a-t-il déclaré.

Alors, quelle différence cela ferait-il avec 2 500 travailleurs supplémentaires?

“Tout vaut mieux que rien”, a déclaré Goetz.

Il ne s’agit pas nécessairement du nombre de travailleurs licenciés, mais du signal que leur retour enverrait.

“Il s’agit de personnes qui voient que vous essayez réellement de faire quelque chose”, a-t-il déclaré. «Je comprends que 2 500 personnes ne vont pas changer le cours de ce qui se passe, je comprends cela. Mais au moins, vous faites quelque chose et vous montrez que vous vous en souciez.

La demande de l’alliance de lever l’exigence de vaccin reflète les appels antérieurs des libéraux de la Colombie-Britannique, qui avaient appelé la province en juin 2022 à suivre le gouvernement fédéral en suspendant le mandat de vaccination des employés provinciaux.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les exigences de vaccination pour les travailleurs du système de santé restent en place pour protéger les plus vulnérables de la province et l’ensemble du système de santé.

“En Colombie-Britannique et dans le monde, les mesures prises pour lutter contre l’urgence de santé publique en cours restent importantes”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

«La trajectoire de la pandémie au cours des prochains mois est incertaine car il y a encore une propagation importante du virus COVID-19 dans la province et dans le monde.»

