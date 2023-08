Le maire de Maui dit que le nombre de morts dans les incendies de forêt pourrait augmenter car les équipes de secours n’ont pas encore fouillé à l’intérieur des bâtiments incendiés

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Au moins 67 personnes à Hawaï sont mortes à la suite des incendies de forêt rapides et dévastateurs qui se sont produits la semaine dernière – mais ce nombre, en date de vendredi après-midi, est uniquement basé sur les personnes trouvées à l’extérieur des bâtiments.

Richard Bissen, le maire de Maui, a déclaré AUJOURD’HUI que le nombre de morts à Hawaï est basé uniquement sur le nombre de personnes trouvées à l’extérieur.

Les responsables attendent les équipes de sauvetage, de recherche et de récupération de la FEMA pour fouiller l’intérieur des bâtiments car ils disposent d’un meilleur équipement.

«Je pense que ce nombre pourrait augmenter, selon ceux qui ont fait notre rétablissement – ​​notre service de police, nos garde-côtes, notre garde nationale, les différents groupes qui nous aident ici sur l’île – c’est le nombre qu’ils ont trouvé des gens qui se trouvaient à l’extérieur des bâtiments », a déclaré M. Bissen.

« Nous n’avons pas encore cherché à l’intérieur des bâtiments. Nous attendons que la FEMA aide à cette recherche car elle est équipée pour gérer l’état des matières dangereuses des bâtiments qui ont été incendiés.

Des actifs étatiques et fédéraux, y compris des équipes de recherche et des chiens de cadavres, sont arrivés à Hawaï jeudi soir et vendredi matin pour aider aux efforts de récupération.

M. Bissen a déclaré qu’ils se concentraient actuellement sur la recherche de survivants, car environ 1 000 personnes sont portées disparues.

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré aux journalistes jeudi que les personnes portées disparues ne sont pas présumées mortes, mais qu’elles ont été laissées sans communication et que leur sécurité n’est donc pas claire.

Les résidents et les visiteurs de Maui ont eu peu de temps pour se préparer à l’évacuation lorsque des incendies de forêt rapides ont frappé l’île mardi et mercredi.

Des vents violents, en partie provoqués par un ouragan, ont provoqué un déplacement extrêmement rapide des incendies.

Le gouverneur d’Hawaï Josh Green, à gauche, et le maire Richard Bissen passent devant les restes brûlés le long de la rue Front à Lahaina (PA)

Les habitants ont décrit une scène chaotique et terrifiante essayant d’échapper à l’incendie, certaines personnes sautant même dans l’océan pour éviter d’être brûlées.

Les incendies, bien qu’un peu moins intenses, n’ont pas été maîtrisés vendredi matin. Les pompiers d’Honolulu et de Maui s’efforcent d’éteindre les poussées à Lahaina, une ville historique qui a été extrêmement durement touchée.

Des photos de Lahaina et de Maui dépeignent une scène dévastatrice alors que les cendres et la suie recouvrent une grande partie du terrain et des bâtiments. Plusieurs centaines de structures ont été complètement incendiées.

M. Bissen a déclaré qu’une fois les incendies maîtrisés, ils avaient l’intention de reconstruire.