Le maire de Marseille Jim Hollenbeck annonce sa campagne de réélection – Shaw Local

Le maire de Marseille, Jim Hollenbeck, a annoncé lundi qu’il solliciterait sa réélection à la mairie de la ville lors des élections d’avril 2023.

Hollenbeck a déclaré dans sa déclaration qu’il avait servi les cinq dernières années dans le but de rester “concentré sur notre avenir”.

Hollenbeck a déclaré que la santé et la sécurité publiques sont ses principaux points d’attention pour accompagner l’avenir de la ville. Il a 47 ans dans l’application de la loi et 45 ans dans les services d’incendie. En plus de cela, il a dirigé la ville jusqu’en 2020 et la pandémie.

“J’étais fier de cette communauté, reconnaissant pour vous tous et reconnaissant d’avoir pu intervenir en tant que maire pour fournir 10 000 $ en prêts à 0% d’intérêt à 15 entreprises pour les aider à traverser la fermeture de COVID”, a déclaré Hollenbeck. “Nous avons mis en place un programme de sensibilisation des entreprises pour aider nos entreprises, nos moyens de subsistance, avec le marketing nécessaire à notre succès.”

Hollenbeck a déclaré qu’il y avait également un programme de sensibilisation des résidents pour fournir de la nourriture et des ordonnances à ceux qui en avaient besoin, et des contrôles de contact avec les personnes enfermées pour assurer leur sécurité. Il vante cela ainsi que de nombreuses autres réalisations, comme l’obtention de subventions pour réhabiliter des logements pour les familles à revenu faible à modéré, une subvention pour une rampe de mise à l’eau municipale, une subvention pour la construction de trottoirs sur la rue Rutland, une subvention pour la démolition de logements et une somme de 1,2 million de dollars. subvention pour la construction d’une digue anti-inondation autour de la station d’épuration nord.

Il a également supervisé les réparations et la construction dans la ville, telles que la reconstruction de la rue Fillebrowne et le réalignement des rues principales et commerciales en utilisant principalement des fonds fédéraux, étatiques et TIF. Il a également cité le projet d’étendre l’eau et les égouts de la ville à l’Interstate80 qui reliera les entreprises et les unités résidentielles à la subdivision de Walbridge.

“Il est important pour moi que notre belle ville ne devienne jamais une horreur”, a déclaré Hollenbeck. « Je veux que Main Street reflète notre histoire et notre avenir aussi. C’est pourquoi le projet d’embellissement et de revitalisation de la rue Main est un projet dans lequel je suis fier d’investir et de faire partie.

Hollenbeck a déclaré que ce projet aidera Marseille à montrer son meilleur visage à ceux qui la visitent et à ceux qui y vivent depuis de nombreuses années. Pour faciliter ce processus, la ville demande une subvention de revitalisation de la rue principale qui lui permettrait d’obtenir plus de 2 millions de dollars pour une nouvelle rue, des trottoirs, des bordures, des gouttières, de l’éclairage, une piste cyclable et un aménagement paysager.

Il y a encore d’autres subventions pour lesquelles Hollenbeck aimerait postuler: une subvention Open Space Land and Acquisition pour rénover Broadway Park et une subvention Brownfield qui contribuerait au développement du bâtiment Nabisco et de la Washington School.

“Quand quelque chose est votre passion, vous y mettez tout votre cœur, comme en témoignent les longues carrières dans les services d’incendie des forces de l’ordre”, a déclaré Hollenbeck. “Tout ce dans quoi je m’engage, j’y mets mon cœur et mon âme. C’est ce que j’ai fait en tant que maire à temps plein de cette ville. Comme je l’ai dit, Marseille et ses bons habitants sont ma passion et je suis fier d’avoir été votre maire.