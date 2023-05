Le maire de Marioupol s’engage à reconstruire la ville détruite

WASHINGTON — Le maire ukrainien en exil de Marioupol s’est engagé à reconstruire son ancienne ville décimée alors qu’il marquait un an depuis qu’elle est tombée aux mains des forces d’occupation russes.

La ville balnéaire, dont l’industrie sidérurgique était autrefois une puissance économique pour la nation, a vu ses dernières forces ukrainiennes s’en retirer il y a un an samedi, après près de trois mois d’intenses combats.

Mais Vadym Boychenko n’est pas découragé. Et il a un plan de plusieurs milliards de dollars pour redonner vie à sa ville, si les Russes sont chassés.

« Nous travaillons dur pour préparer les plans et les stratégies de relance nécessaires afin que lorsque la ville sera libérée, nous soyons pleinement préparés et ne perdions pas de temps », a déclaré à CNBC le maire, qui vit maintenant ailleurs en Ukraine. « C’est le moment où nous devons préparer le plus efficacement possible notre retour à Marioupol », a-t-il ajouté. CNBC a parlé à Boychenko en avril et mai pour cette histoire.

Boychenko, 45 ans, ne se faisait aucune illusion, cependant, alors qu’il détaillait l’immense destruction à Marioupol et les obstacles financiers auxquels l’Ukraine est confrontée alors que la guerre de la Russie entre dans son 500e jour.

« Mariupol est l’une des villes les plus détruites d’Ukraine aujourd’hui. Les forces d’occupation ont endommagé plus de 90% des infrastructures de la ville », a-t-il déclaré. La ville portuaire stratégique a subi plus de brutalité de la part des forces russes en deux mois qu’elle ne l’a fait au cours des deux années sous l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, a ajouté le maire.