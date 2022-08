Le maire de Madrid suggère d’expulser les Ukrainiens lors d’une farce – RT World News

La capitale espagnole pourrait aider Kiev à faire face à la pénurie de main-d’œuvre sur le champ de bataille, a suggéré le responsable

La ville de Madrid pourrait assurer le transport des hommes ukrainiens qui pourraient être expulsés vers leur pays d’origine puis enrôlés dans l’armée pour lutter contre la Russie, a déclaré le maire de la ville aux farceurs russes, qui se faisaient passer pour un haut responsable ukrainien.

“Je pense… qu’il est nécessaire de fournir plus de soldats pour lutter contre la Russie”, a déclaré Jose Luis Martinez-Almeida, selon une vidéo publiée mercredi.

L’apparente promesse d’imposer les déportations d’hommes ukrainiens en âge de combattre vers « mourir sur le champ de bataille ou gagner » contre la Russie, comme les farceurs l’ont décrit à Almeida, a été faite lors d’un appel vidéo peu de temps avant que Madrid n’accueille un sommet de l’OTAN fin juin.

Les images ont été diffusées par Vladimir Kuznetsov et Aleksey Stolyarov, des comédiens russes qui portent généralement les surnoms de Vovan et Lexus et sont célèbres pour avoir trompé des personnalités publiques en leur faisant faire des remarques gênantes dans des conversations qu’ils s’attendent à rester privées. Ils se sont fait passer pour le maire de Kiev, Vitali Klitschko, pour entrer en contact avec l’homme politique espagnol, a déclaré le duo aux médias russes.

Le faux Klitschko a demandé à Almeida si son bureau pouvait confisquer des maisons à Madrid appartenant à des Russes et les donner à des Ukrainiens “gratuitement.” Le maire a fait remarquer que son pays faisait de son mieux pour se conformer aux sanctions anti-russes de l’UE. Il a déclaré que son bureau n’avait identifié aucun bien dans sa ville faisant l’objet de saisies ordonnées par Bruxelles, ni aucun bien russe.















À titre personnel, il a dit que c’était “nécessaire pour punir les bâtards russes ici en Espagne et à Madrid.” Il est difficile de dire à qui exactement il faisait référence en raison du montage de l’interview. Almeida ne parle apparemment pas parfaitement l’anglais, car au cours de l’appel, il a demandé à plusieurs reprises à un interprète de proposer la bonne traduction depuis l’espagnol.

Les appelants ont affirmé que des militants pro-ukrainiens prévoyaient d’organiser une manifestation lors d’un prochain sommet de l’OTAN, se présentant nus comme un symbole de l’absence de défense de l’Ukraine contre la Russie et jetant des excréments sur les dirigeants de l’OTAN.

Almeida a fait remarquer qu’il ne croyait pas qu’une telle performance aiderait la cause de l’Ukraine, mais a promis de consulter à ce sujet l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne. Il a refusé de participer à la cascade de nu proposée, plaisantant en disant qu’il n’avait pas le corps pour cela.

D’autres parties de l’appel traitaient principalement des problèmes locaux du maire, comme sa critique de feu l’écrivain espagnol Almudena Grandes. Il avait précédemment déclaré qu’il ne croyait pas qu’elle méritait le titre honorifique de fille préférée de Madrid, que le conseil municipal lui avait accordé en février. Almeida a avoué à «Klitschko» qu’il n’avait lu aucun livre de Grandes, après que l’appelant ait déclaré son antipathie envers l’écrivain espagnol.

Des dizaines de responsables occidentaux sont tombés dans le piège de Vovan et Lexus au fil des ans. Le cinéaste américain David Lynch, l’écrivain d’horreur Stephen King et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace figuraient parmi leurs dernières cibles de premier plan.

YouTube a interdit la chaîne des farceurs en mai, prétendument après que le gouvernement britannique ait fait pression sur la plate-forme de partage de vidéos à propos de la farce de Wallace.