Le maire de Lougansk, ville occupée par la Russie, met en place un gouvernement en exil

NOVOMOSKOVSK, Ukraine — Mykola Khanatov est un maire sans ville. Il se souvient de la dernière fois qu’il a vu sa ville natale de Popasna, dans la région de Lugansk, dans l’est de l’Ukraine. C’était la Pâque orthodoxe et les Russes étaient aux portes. Il se trouvait à l’intérieur de son appartement au quatrième étage lorsqu’un torrent d’obus a atterri à proximité.

L’homme de 41 ans a dévalé les escaliers, se faufilant à travers les barreaux d’une porte de sécurité verrouillée pour atteindre le sous-sol.

Là, il s’est blotti avec ses voisins pendant une bonne partie d’une heure. Après des semaines de bombardements intenses, les habitants avaient appris le rythme des équipes de tir russes – une pause dans les bombardements signifiait qu’il avait dix minutes d’avance avant que les soldats ne rechargent.

Il se souvient d’avoir couru jusqu’à sa camionnette et d’avoir parcouru les routes secondaires et les ruelles qui menaient à l’ouest, espérant rester hors de vue des drones russes utilisés pour identifier les cibles d’artillerie. La ville qu’il connaissait par cœur, désormais meurtrie et défigurée, défila en un éclair.

Résigné à la perte de sa maison, il espérait seulement s’en sortir vivant. « Je n’ai jamais prié aussi fort pour ma propre vie, dit-il.

Aujourd’hui en exil, Khanatov, comme des dizaines d’autres maires ukrainiens dans les territoires occupés par les forces russes, est déterminé à garder sa communauté unie. Lui et d’autres responsables de la ville ont entamé le processus laborieux d’essayer de reconstruire l’administration qu’ils ont laissée à Popasna.

Leur siège est un garage pour trois voitures, à 270 km à l’ouest de la ville de Novomoskovsk. À l’école d’à côté, le maire travaille dans une ancienne salle de classe, les murs tapissés d’images dessinées par des élèves avec des messages indiquant « Lets go Ukraine » et « Think happy » griffonnés au crayon.

Leurs nouvelles réunions de planification urbaine sont consacrées à l’organisation de livraisons humanitaires aux familles épuisées de Popasna et à aider les autres à naviguer dans la bureaucratie d’un gouvernement en guerre. Avec la plupart des 20 000 habitants de la ville déplacés et ceux qui s’y trouvent encore confrontés à des conditions de plus en plus difficiles, le besoin est grandissant.

Avant la guerre, Khanatov avait un personnel de près de 100 personnes, qui aidaient à superviser les chauffeurs de bus, les enseignants, les comptables et les employés municipaux de la ville. Seuls quinze membres de son administration sont encore avec lui au centre de fortune, où ils répondent à tour de rôle aux appels téléphoniques et aux messages sur les réseaux sociaux de leurs anciens voisins, qui ont besoin d’aide pour les pensions, les certificats de naissance, la nourriture et le logement.

“C’est un soutien moral, pour faire savoir aux gens que leurs dirigeants ne les ont pas abandonnés”, a déclaré Khanatov. “En ce moment, il y a des gens qui naissent et meurent dans le territoire occupé.”

Lorsque vous n’enregistrez pas les arrivées récentes — environ 4 000 se sont rendus à Novomoskovsk — l’équipe charge des boîtes de fournitures de secours, qui sont conduites au moins une fois par semaine aux familles réfugiées dans la ville de première ligne de Bakhmut.

Les habitants de Popasna ont vécu dans la douleur et le chaos de la guerre pendant près d’une décennie. Un soulèvement séparatiste soutenu par Moscou en 2014 a déplacé des dizaines de milliers de personnes dans l’est de l’Ukraine et détruit des infrastructures dans toute la région.

Kyiv a fait un effort concerté pour soutenir ceux qui sont restés, en construisant de nouvelles écoles, en réparant les anciennes routes et en améliorant les services gouvernementaux, a déclaré Khanatov. Les améliorations ont été progressives, mais frappantes par rapport aux les mauvaises conditions de vie dans les territoires occupés voisins, que certains Ukrainiens comparent à la Corée du Nord.

Au fil des ans, les habitants se sont habitués à la présence de troupes ukrainiennes dans leur ville de première ligne, mais l’ambiance a commencé à changer en janvier lorsque les autorités ont averti d’une invasion russe. Quelques jours après le début de la guerre le 24 février, beaucoup hésitaient à quitter leur domicile — les souvenirs du déplacement de 2014 persistaient encore. Les trains en partance pour Kyiv attendraient douze heures pour évacuer dix passagers. Certains ont fui, pour revenir quelques jours plus tard, selon le maire.

Le 2 mars, le bombardement a commencé. La ville a résisté pendant 68 jours, jusqu’à ce que les forces russes submergent finalement ses positions défensives épuisées. Khanatov dit que des centaines d’habitants ont été tués dans les combats et que la ville a manqué de plaques pour les pierres tombales.

Au début de l’invasion, les autorités locales se sont concentrées sur l’évacuation des milliers d’habitants piégés dans la ville et sur l’aide humanitaire à ceux qui refusaient de partir.

L’administration locale, en collaboration avec les chefs des services publics, les pompiers et la police, commençait sa journée à évaluer les dégâts du jour au lendemain, envoyant des équipes de maintenance pour effectuer des réparations hâtives sur les conduites d’électricité et d’eau bombardées. “Ils bombardaient la nuit et le matin on recommençait”, a déclaré le maire.

Les fonctionnaires ont commencé à retirer discrètement des boîtes de documents gouvernementaux, des timbres et des ordinateurs chez eux, sachant que leurs jours à Popasna étaient comptés. Craignant d’alimenter la panique parmi les résidents à l’idée qu’ils étaient abandonnés, Khanatov a demandé au comptable de la ville de ramener à la maison une boîte tous les soirs jusqu’à ce que le bureau soit vidé.

Pendant tout ce temps, des corps s’amoncelaient dans les rues. La puanteur de la mort était partout.

« Faire sortir les gens c’est bien, apporter de l’aide humanitaire c’est bien, mais des cadavres ont été éparpillés dans toute notre ville et ils ont dû être enterrés », a déclaré Khanatov. “Émotionnellement, c’était une lutte constante, mais je devais la surmonter.”

Finalement, le maire a trouvé un camion pour récupérer les restes. Un salon funéraire local les a enterrés.

Les hauts fonctionnaires de la ville se rassemblaient régulièrement en personne avant que leur lieu de rencontre ne soit frappé deux fois par les Russes. “Tout le monde savait ce qu’il fallait faire”, a déclaré Khanatov.

Alors que les forces russes se rapprochaient de la ville, il rassembla une dernière fois les chefs de département de Popasna. “Celui qui veut partir peut partir, celui qui veut rester peut rester”, leur a-t-il dit. « Je ne te dirai pas quoi faire. Tu as été plus fort et plus courageux que je n’aurais jamais pu te le demander. J’accepterai votre décision.

Beaucoup, y compris le maire, ont choisi de déménager dans la ville voisine de Bakhmut, où ils ont continué à exercer leurs fonctions, puis ont de nouveau déménagé à Novomoskovsk alors que les combats se rapprochaient.

Le chef du service des eaux, Dimitri Filishtinskyi, a mené plus de cinquante missions d’évacuation, sauvant des centaines de personnes. Mais les missions sont devenues plus dangereuses, alors que les drones russes tournaient au-dessus de la tête et que les bus d’évacuation devenaient des cibles pour l’artillerie ennemie. Un chauffeur volontaire de Kyiv a été capturé et détenu contre rançon par les forces russes.

De nombreux habitants ont refusé de partir, a déclaré Khanatov, craignant de ne pas survivre au voyage. D’autres ont préféré attendre l’occupation. Filishtinskyi a cessé de visiter un abri anti-aérien après que les personnes à l’intérieur aient exprimé leur sympathie pour les forces d’invasion russes. “Pendant huit ans, ils ont vu qu’il n’y avait pas d’avenir là-bas et ils attendaient toujours le monde russe”, a-t-il déclaré.

Mais Khanatov a été frappé par la bravoure des Ukrainiens ordinaires, prêts à sacrifier leur vie pour sauver sa ville. « Ce sont les jeunes, les bons, qui se consacrent le plus à aider les autres », a-t-il déclaré.

Le 29 avril était la dernière fois que quelqu’un pouvait entrer à Popasna depuis le territoire sous contrôle ukrainien. Quelques jours plus tard, le gouverneur de Louhansk a confirmé que la ville était tombée.

“Lorsque les soldats russes sont arrivés, ils ont dû comprendre que les gens de la ville étaient plutôt aisés — même avec la ville en ruines », a déclaré Khanatov.

Dans les mois qui ont suivi, certains responsables locaux sont passés à autre chose — l’ancien chef de la police a accepté un poste dans une autre ville, tout comme le chef des pompiers. Le maire essaie de maintenir son gouvernement en exil ensemble.

Khanatov partage un appartement spartiate d’une chambre avec sa femme et sa fille de dix-sept ans, meublé avec les quelques affaires qu’ils ont pu récupérer chez eux. Sa femme, Rimma, souffre d’attaques de panique suffocantes.

“Lorsque nous reviendrons pour voir la destruction de nos propres yeux, il y aura une deuxième vague de douleur”, a déclaré Rimma. “Il y a encore tellement de choses à surmonter”, a-t-elle déploré en pleurant silencieusement “Nous avons tout construit à Popasna.”

Khanatov essaie d’enterrer ses sentiments dans son travail. “De temps en temps, ça me rattrape”, a-t-il concédé. “J’avais peur mais cette peur m’a enhardi.”

Il est soutenu par ses souvenirs de Popasna et l’espoir qu’il sera un jour libre.

“Nous espérons toujours y retourner un jour”, a-t-il déclaré.