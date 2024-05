Le maire de Londres veut accueillir le Super Bowl

De temps en temps, la possibilité d’un Super Bowl à Londres est évoquée. Cela se produit généralement au moment où la NFL se prépare à jouer un match à Londres et espère ainsi obtenir une couverture locale maximale.

Aujourd’hui, le sujet a été abordé car le maire de Londres a déclaré vouloir accueillir le Super Bowl, ainsi que d’autres événements internationaux.

« Le Super Bowl est vraiment important pour nous», a déclaré Sadiq Khan, via TheAthletic.com. « Nous organisons un certain nombre de matchs de football américain et je veux que cela ait lieu ici parce que nous voulons que les fans de sport américains en Europe viennent à Londres pour les regarder, et pas seulement en Amérique. »

Le plus gros problème lorsqu’on joue au Super Bowl à Londres vient du décalage horaire. Le jeu commence vers 18 h 30 HE. Il est 23 h 30 HE à Londres. Et ça dure quatre heures. Il serait pour le moins étrange que le stade de Wembley se vide à 3h30 du matin, heure locale.

De nombreux fans américains considéreraient également le Super Bowl de Londres comme un pont trop loin dans les efforts de mondialisation du jeu. Même si seule une petite fraction des fans nationaux assiste à un Super Bowl, il s’agit de l’événement américain par excellence. Ce ne sont pas les Jeux olympiques ou la Coupe du monde, surtout avec toutes les équipes dont le siège est aux États-Unis.

Il n’y a rien de mal à aspirer à accueillir le match. Et peut-être que ça arrivera. Ce ne sera pas facile. Et la question est de savoir si les gains justifieraient les maux de tête.