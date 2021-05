Le maire de Londres tweete les souhaits de l’Aïd et salue les musulmans de la ville pour le maintien des restrictions de Covid

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a adressé un message spécial à la population islamique vivant dans la capitale britannique à l’occasion de l’Aïd jeudi. Partageant un message vidéo sur son pseudo sur les réseaux sociaux, Sadiq a souhaité à tous ceux qui célèbrent le festival à Londres et dans le monde un très joyeux Eid-ul-Fitr.

Le maire a mentionné qu’après une période d’un mois de jeûne pendant le Ramadan, l’Aïd marque le jour où les musulmans se rassemblent et célèbrent l’esprit de partage, de joie et de jubilation. Cependant, Khan a mentionné à quel point le fait de ne pas pouvoir se rassembler physiquement pour l’Aïd deux ans de suite a été difficile pour de nombreuses personnes. Il a dit qu’en raison de la pandémie, il y a des limites à ce que l’on peut et ne peut pas faire pendant cette saison festive. Khan a déclaré qu’il y avait également la responsabilité de protéger la santé de leurs voisins, de leurs communautés et de leurs proches. « Mais ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas nous rencontrer à l’intérieur ou nous embrasser pour le moment que nous ne pouvons pas nous tenir l’un contre l’autre dans nos cœurs cet Eid », a déclaré Khan.

Il a même félicité les Londoniens musulmans et a déclaré que pendant le Ramadan, ils ont montré qu’il est possible de se rassembler en suivant tous les protocoles de prévention de Covid. Au cours du mois sacré du Ramadan, les Londoniens musulmans ont fait des dons à des associations caritatives et montré leur générosité en soutenant les plus vulnérables. La communauté musulmane de Londres a également aidé à maintenir le NHS ou le système de santé national du Royaume-Uni, le réseau de transport et la ville en tant que travailleurs clés.

Khan a exprimé sa gratitude à tous les membres de la communauté musulmane de Londres non seulement pour leur immense contribution, mais aussi pour leur contribution à la mise en pratique des valeurs islamiques de charité, de paix et de compassion.

Ne pas pouvoir se rassembler physiquement pour l’Aïd deux années de suite a été difficile pour beaucoup d’entre nous. J’attends avec impatience le moment où nous pourrons nous réunir à nouveau, mais je suis également encouragé d’apprendre que beaucoup d’entre vous célèbrent en toute sécurité.#EidMubarak aux musulmans de Londres et du monde entier. pic.twitter.com/Pi1Vvh7Yyt– Maire de Londres (@MayorofLondon) 13 mai 2021

Khan a envoyé ses souhaits pour un Eid heureux et sain à travers la vidéo. Il a également mentionné dans la légende qu’il attend avec impatience le moment où la communauté pourra se réunir à nouveau, mais il est également encouragé d’entendre qu’un si grand nombre d’entre eux célèbrent le festival en toute sécurité.

