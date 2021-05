Le maire de Londres, Sadiq Khan, lance un grand plan de tourisme pour faire sortir les Britanniques de chez eux Post Covid

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a lancé lundi une campagne pour ramener les touristes dans la capitale britannique, avant un assouplissement prévu des restrictions gouvernementales contre les coronavirus dans toute l’Angleterre. La campagne de 6 millions de livres sterling (8,4 millions de dollars, 7 millions d’euros) menée par le bureau de Khan avec les organismes de tourisme et de transport de la capitale cherchera à conduire le tourisme national vers l’hôtellerie, la culture, la vie nocturne et les commerces de la ville. Les plans sont conçus pour dynamiser les secteurs, qui ont été durement touchés par des mois de fermetures et de restrictions de verrouillage pendant la pandémie. Le Premier ministre Boris Johnson devrait confirmer lundi la prochaine étape de la feuille de route de son gouvernement hors du verrouillage à partir de la semaine prochaine, y compris un retour au mixage à l’intérieur et la réouverture des cinémas et des théâtres.

Khan, qui a été réélu samedi pour un second mandat à la mairie, a qualifié cette initiative de «la plus grande campagne de tourisme intérieur que Londres ait jamais vue».

«Il s’agit de faire passer le message aux Londoniens et aux citoyens de tout le pays que notre capitale est prête à divertir, inspirer et captiver une fois de plus», a-t-il déclaré.

La campagne «Let’s Do London» visera à cibler les excursionnistes et les visiteurs d’une nuit dans la capitale de partout au Royaume-Uni, étant donné les restrictions en cours sur les voyages internationaux.

Une analyse du secteur touristique britannique a montré que les dépenses de consommation des touristes étrangers dans le centre de Londres étaient inférieures de 7,4 milliards de livres sterling tout au long de 2020.

Les touristes nationaux auront dépensé 3,5 milliards de livres de moins, a-t-il ajouté.

«Notre nouvelle campagne rassemble de nombreuses organisations et lieux de premier plan de la capitale pour offrir une expérience inégalée à tous ceux qui visitent la capitale tout au long de l’année», a déclaré Khan au Globe Theatre, au bord de la rivière.

L’année des événements commencera par le dévoilement d’installations d’art public de l’influent artiste britannique David Hockney et de la designer londonienne Yinka Ilori.

Les passages à niveau et les rues du quartier des théâtres de West End – seront également transformés dans le cadre d’une initiative impliquant des artistes de la Royal Academy.

Le musée V&A de Londres présentera une exposition sur le livre pour enfants de Lewis Carroll «Alice au pays des merveilles» tandis que Shakespeare’s Globe mettra en scène une série de «Midnight Matinees».

En juin, la capitale britannique prévoit de voir le retour des événements sportifs dont les championnats de tennis de Wimbledon. Londres accueillera également huit matchs du tournoi de football Euro 2020, dont des demi-finales et la finale.

