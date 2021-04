Le maire de Londres Sadiq Khan a exclu de s’engager dans un objectif de «zéro meurtre» dans la capitale dans les 10 ans s’il est élu pour un second mandat.

La proposition a été avancée par le candidat du Parti vert Sian Berry plus tôt ce mois-ci avant le concours du 6 mai pour élire le prochain maire de Londres.

S’adressant aux journalistes à Londres vendredi, M. Khan a déclaré qu’il était important d’être « ambitieux » dans la lutte contre la criminalité.

Mais il a dit qu’il tenait à être « réaliste » en termes de ce qui peut être réalisé pour réduire le taux de meurtres dans la capitale, qui a dépassé 100 au cours des six dernières années.

« Je tiens également à ne pas donner de faux espoirs aux gens », a ajouté M. Khan. « Nous sommes une ville mondiale. En moyenne, nous avons plus de 10 millions de personnes à Londres ».

Le maire sortant a également déclaré qu’il ne savait pas combien de policiers supplémentaires il pourrait recruter s’il était renvoyé à la mairie.

Londres a connu une augmentation du nombre d’agents dans ses rues après l’engagement du gouvernement en 2019 de fournir 20000 agents supplémentaires sur une période de trois ans.

M. Khan a déclaré que le nombre d’officiers supplémentaires que la capitale obtiendrait dépendait de « la réussite de la négociation de la troisième année de l’accord de 20 000 officiers ».

Il a ajouté: « La mauvaise nouvelle est que le gouvernement ne nous a donné qu’environ 1 300 au cours des deux premières années. »

M. Khan a déclaré que lui et la commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, avaient convenu que Londres devrait obtenir 6000 des 20000 agents engagés dans l’engagement de 2019.

Le candidat conservateur à la mairie et principal rival de M. Khan, Shaun Bailey, s’est engagé plus tôt cette semaine à «faire des patrouilles à pied doubles» et à réduire la criminalité dans ses 100 premiers jours.

Annonçant sa promesse d’objectif «zéro meurtre» la semaine dernière, Mme Berry a également déclaré qu’elle augmenterait le financement des services pour les jeunes et des programmes d’intervention précoce.

Elle a également promis d’élargir l’Unité de réduction de la violence sous la direction de M. Khan.