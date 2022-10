Le maire de Londres, Sadiq Khan, a critiqué le vol de 7 000 milles vers le sommet sur le changement climatique: “N’a-t-il pas entendu parler de Zoom?”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux pour avoir parcouru 7 000 miles entre le Royaume-Uni et l’Argentine pour participer à un sommet sur le changement climatique.

Khan a commencé sa visite de trois jours en Argentine mercredi pour prendre la parole au sommet du C40 avec près de 100 autres maires après avoir pris un vol de nuit de 7 000 milles de Londres à Buenos Aires, Norme du soir signalé .

Cette décision a été vivement repoussée par les critiques sur les réseaux sociaux qui ont accusé Khan d’hypocrisie pour les émissions de carbone du vol aller-retour de 14 000 milles.

“Sadiq Khan et ses laquais ont effectué un voyage aller-retour de 14 000 milles jusqu’à Buenos Aires pour nous faire la leçon sur le changement climatique”, a tweeté le politicien britannique Martin Daubney. “Ce qui, selon ses propres mots, fait de lui” un complice de notre destruction “. Pourquoi Khan ne pourrait-il pas simplement le faire par Zoom et donner l’exemple?”

“Sadiq Khan et son équipe ont accumulé suffisamment de miles aériens pour faire le tour du monde 14 fois”, a tweeté le compte Twitter de GLA Conservatives, un groupe conservateur londonien.

“Les Londoniens vont se demander ce qui est le plus lourd : les 23,1 tonnes de CO2 que Sadiq Khan et son équipe émettront pendant le vol, ou l’air chaud qu’il émettra lorsqu’il prononcera son discours inepte”, a déclaré Tony Devenish, porte-parole des conservateurs de la GLA pour l’environnement. dans un rapport. « N’a-t-il pas entendu parler de Zoom ?

“Toutes mes réunions normalement en tant que président du C40 se déroulent virtuellement”, a déclaré Khan à Evening Standard. “Un sommet à Copenhague auquel j’ai assisté virtuellement. Mais une partie de la diplomatie et des négociations que vous devez faire en face à face.”

La mairie de Londres a déclaré à Evening Standard que les frais de vol et d’hébergement sont payés par le sommet sur le climat et que Khan voyagera avec un “personnel squelette” jusqu’à leur retour samedi.

“Nous ne pouvons tout simplement pas être complices de notre propre destruction”, a tweeté Khan cette semaine. “Nous ne pouvons pas être des destructeurs de notre monde. Non à plus d’investissements dans les combustibles fossiles. Non à plus combustibles fossiles subventions. Non à plus d’exploration de combustibles fossiles.”

Le bureau de Khan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.