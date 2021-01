La déclaration d’un incident majeur permet aux autorités d’intensifier la réponse d’urgence coordonnée aux situations de crise impliquant un risque grave pour la vie humaine et le bien-être, et donne un poids supplémentaire aux demandes d’assistance du gouvernement central. La mesure a été précédemment invoquée pour l’incendie de la tour Grenfell et les attaques terroristes du pont de Westminster et du pont de Londres.