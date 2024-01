Le maire de l’Ohio ordonne une enquête après qu’une femme affirme que la police s’est trompée de maison et a blessé son bébé

Le maire d’Elyria, dans l’Ohio, a ordonné une enquête après qu’une femme a affirmé que les policiers qui avaient perquisitionné son domicile avaient la mauvaise adresse et déployé des dispositifs flash-bang qui auraient envoyé son enfant d’un an à l’hôpital pour des brûlures.

Cependant, la police a offert un récit contradictoire de ce qui s’est passé le 10 janvier, affirmant qu’elle avait exécuté un mandat de perquisition à la bonne adresse et que l’enfant n’avait « subi aucune blessure apparente et visible ».

Le maire d’Elyria, Kevin A. Brubaker, a qualifié ces accusations de “sérieuses et inquiétantes”, annonçant samedi “un réexamen complet de l’incident”. Il a dit images de la caméra corporelle de l’incident sera rendu public plus tard mardi.

Le service de police d’Elyria avait obtenu un mandat de perquisition autorisé par le tribunal pour une résidence située dans le pâté de maisons 300 de l’avenue Parmely dans le cadre d’une enquête criminelle, a déclaré la police dans un communiqué de presse Vendredi.

Courtney Price affirme que les policiers qui ont perquisitionné chez elle avaient la mauvaise adresse et ont déployé des dispositifs flash bang qui ont envoyé son fils d’un an, Waylon, à l’hôpital pour des brûlures. via GoFundMe

Ce mandat a été exécuté le même jour à 14h12.

L’équipe spéciale d’intervention de la police d’Elyria a déployé deux dispositifs de diversion, appelés « flash-bangs », à l’extérieur de la résidence, a fait des annonces répétées, est entrée dans la maison et a trouvé une femme et son enfant de 17 mois à l’intérieur.

Courtney Price était à la maison avec son bébé Waylon.

Elle a décrit l’épreuve sur Facebook, écrivant que “15 secondes suffisent pour renverser notre monde”. Elle a déclaré avoir entendu « le coup le plus fort à la porte » et quelques instants plus tard, les portes et les fenêtres se sont ouvertes.

Prix ​​indiqué Cleveland.com et The Plain Dealer vendredi que les appareils flash-bang ont été jetés dans la maison, provoquant la couverture de Waylon par la fumée.

«Je n’arrêtais pas de crier pour mon bébé. Les agents étaient dans la maison et fouillaient la maison. Le bébé était clairement allongé là, en train de suffoquer, devenant rouge, bleu, et ils passaient tous à côté de lui. Personne n’est allé vers lui”, a-t-elle déclaré aux médias.

Price a écrit sur Facebook qu’elle avait crié que son bébé était sous respirateur et qu’elle avait été attrapée et menottée. Price a déclaré que deux médecins avaient examiné son bébé. L’une d’elles utilisant un stéthoscope a déclaré que « cela semble clair », mais elle a écrit que « mon bébé n’avait pas un son clair ».

Recommandé

La police d’Elyria a déclaré que la femme avait déclaré aux policiers que son bébé avait un problème de santé préexistant, et que les détectives et les ambulanciers paramédicaux avaient évalué l’enfant, “confirmant que l’enfant ne présentait aucune blessure apparente et visible”.

Price a déclaré aux détectives qu’elle voulait emmener son bébé à l’hôpital en raison de sa maladie préexistante, mais qu’elle n’avait pas de siège auto pour le transporter. La police a appelé une ambulance.

Price a déclaré que Waylon avait été placé dans l’unité de soins intensifs pédiatriques des hôpitaux universitaires après l’épreuve et qu’on lui avait diagnostiqué une pneumopathie chimique, qui est une inflammation du tissu pulmonaire causée par des produits chimiques, selon le Clinique de Cleveland.

Price a en outre allégué que Waylon avait eu « une réaction chimique aux yeux », des brûlures sur tout le corps et qu’il avait du mal à respirer. Il était sorti des soins intensifs lundi, mais il était encore en convalescence, a-t-elle déclaré.

Elle a accusé le service de police d’Elyria de « négligence » et d’avoir provoqué une réaction chimique dans et autour de ses yeux. Le prix n’a pas pu être immédiatement atteint pour un commentaire mardi.

La police d’Elyria a toutefois maintenu que l’enfant n’avait pas été blessé pendant l’opération.

“Toute allégation suggérant que l’enfant a été exposé à des agents chimiques, à un manque de soins médicaux ou à une négligence est fausse”, a déclaré la police.

Le ministère a noté que les deux flash-bangs ont été déployés à l’extérieur de la maison et que ces dispositifs ne produisent pas de brûlure continue et ne libèrent ni ne contiennent de gaz poivré ou d’agents chimiques.

Le mandat de perquisition portait sur l’adresse de Price, mais a été émis à la poursuite d’un adolescent qui n’y a pas vécu depuis plus d’un an, affilié à NBC WKYC de Cleveland signalé.

Le bureau du maire a déclaré que la ville avait examiné les images des caméras corporelles de l’opération au cours du week-end, ce qui permettra probablement de faire la lumière sur l’endroit où ces flash-bangs ont été déclenchés.

“Nos résidents exigent de savoir ce qui s’est passé, et à juste titre”, a déclaré Brubaker dans un communiqué lundi. “Heureusement, notre ville disposait de la technologie nécessaire pour enregistrer les événements en temps réel via de nombreuses caméras portées sur le corps tout au long de l’incident. Je suis particulièrement reconnaissant que ces caméras aient capturé un son et une vidéo clairs, sous plusieurs angles. J’ai hâte de publier ceci des images que vous pourrez tous visionner.