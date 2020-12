Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a été libéré sous caution après avoir été arrêté avec quatre autres personnes par des détectives enquêtant sur des allégations de corruption et d’intimidation de témoins liées à des contrats de construction dans la ville.

La police de Merseyside a déclaré samedi dans un communiqué: « Nous pouvons confirmer que cinq personnes arrêtées pour des infractions de corruption et d’intimidation de témoins dans le cadre d’une enquête sur les contrats de construction et de développement à Liverpool ont été libérées sous caution, dans l’attente de nouvelles enquêtes. «

Anderson, 62 ans, qui vit dans le quartier Old Swan de la ville, a été arrêté vendredi et emmené au poste de police pour être interrogé.

Des sources ont confirmé plus tard qu’il avait été suspendu du Parti travailliste après son arrestation, soupçonné de complot en vue de commettre des pots-de-vin et d’intimider des témoins.

Les autres suspects étaient un homme de 33 ans de West Derby, Liverpool, et un homme de 46 ans d’Ainsdale, également soupçonnés de complot en vue de commettre des pots-de-vin et d’être témoins d’intimidation, et un homme de 25 ans. un homme d’Ormskirk et un homme de 72 ans d’Aigburth, à Liverpool, qui ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés d’intimidation de témoins.

Le conseil municipal de Liverpool a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il coopérait avec la police de Merseyside « dans le cadre de son enquête en cours » mais ne ferait aucun commentaire sur « les questions relatives aux individus ».

Anderson a été élu maire de Liverpool en 2012, après avoir été membre du conseil depuis 1998.

Le père de quatre enfants était dans la marine marchande et a travaillé comme travailleur social avant d’assumer le rôle.

Il s’est présenté pour devenir le candidat travailliste à la mairie du métro de la région de Liverpool en 2016, mais a été battu par le député de Walton, Steve Rotheram, qui occupe actuellement le poste.