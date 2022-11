Le maire de l’Alberta a estimé que le premier ministre Jason Kenney ignorait les «terroristes nationaux», selon des textes

Le maire d’un village du sud de l’Alberta où une manifestation contre les restrictions du COVID-19 a fermé les voies de circulation vers les États-Unis l’hiver dernier pensait que le premier ministre de l’époque, Jason Kenney, ignorait la gravité de la situation, selon des textes obtenus par l’enquête sur la loi sur les urgences.

Une chaîne de texte entre le maire de Coutts, Jim Willett, et le ministre des Transports de l’Alberta de l’époque, Rajan Sawhney, a été déposée en preuve dans le cadre de la Commission d’urgence de l’ordre public.

La commission enquête sur la décision du gouvernement fédéral l’hiver dernier d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations à Coutts, en Alberta. et à Ottawa – où les manifestants ont bloqué le centre-ville pendant des semaines.

“Si vous en avez l’occasion, pourriez-vous découvrir pourquoi le premier ministre ignore que la province est prise en otage par des terroristes nationaux ? Et pourquoi ne l’a-t-il pas étiqueté ainsi ? Ma diatribe du jour”, a envoyé Willett à Sawhney le 12 février, faisant référence à Kenny.

Selon la chaîne de texte, Sawhney n’a pas répondu pendant deux jours.

Le maire de Coutts, Jim Willett, a échangé des textes avec un ministre du cabinet provincial de l’Alberta dans lesquels il accusait le premier ministre de l’époque, Jason Kenney, “d’ignorer que la province était prise en otage par des terroristes nationaux”. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Avant le 12 février, Kenney avait dénoncé publiquement le blocus près de Coutts, en Alberta. – où de gros camions et d’autres véhicules ont bloqué le trafic commercial à destination et en provenance des États-Unis entre le 29 janvier et le 14 février. Le 11 février, Kenney a déclaré qu’il appartiendrait à la GRC d’appliquer la loi au blocus.

Le 14 février, le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les urgences, autorisant des pouvoirs temporaires pour gérer les blocages et les protestations en cours contre les restrictions pandémiques.

Tôt le même jour, la GRC a exécuté des mandats de perquisition à Coutts, arrêtant plus d’une douzaine de manifestants et saisissant une cache d’armes, de gilets pare-balles et de munitions.

“Je me suis trompé et j’ai découvert”

“La dame locale arrêtée a été très bruyante lors de la réunion du conseil mardi soir en disant à tout le monde que ce sont toutes de bonnes personnes et qu’elles peuvent gérer leurs propres problèmes”, a écrit Willett dans un texto à Sawhney le 14 février.

“Je me suis trompé et j’ai découvert, je crois que la phrase est… !”

Willett, qui a dit à Sawhney dans un texte qu’il avait déménagé à Coutts pour prendre sa retraite, était un opposant virulent aux blocages pendant les manifestations et a fait valoir qu’ils n’étaient pas la bonne façon de protester contre les mandats de vaccination.

Les manifestants du blocus au poste frontalier près de Coutts, en Alberta, traversent le site du blocus de Milk River sur l’autoroute 4 le 15 février 2022, sous les yeux des policiers. (Radio-Canada)

“Les gens du village veulent retrouver leur liberté”, a-t-il déclaré à CBC Pouvoir & Politique.

Lorsque le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, il a cité la menace posée par les blocus à Coutts et ailleurs.

Dans leurs présentations du jour de l’ouverture à la Commission d’urgence de l’ordre public, les avocats du gouvernement de l’Alberta ont soutenu que la situation à Coutts était sous contrôle au moment où Ottawa a déployé la Loi sur les mesures d’urgence.

Arme saisie au passage de Coutts

Quatre hommes arrêtés lors du raid Coutts – Jerry Morin, 41 ans; Chris Lysak, 48 ans; Chris Carbert, 45 ans; et Anthony Olienick, 40 ans, sont accusés de l’accusation la plus grave à l’issue des manifestations : complot en vue d’assassiner des agents de la GRC. Les quatre hommes font également face à des accusations d’armes et de méfait.

Non scellé les documents judiciaires montrent que lorsque les accusations ont été déposées la GRC croyait qu’Olienick, Carbert et Morin faisaient partie d’un sous-groupe de manifestants qui “s’armaient pour une confrontation avec la police”.

Deux patchs Diagolon ont été trouvés sur des gilets pare-balles saisis lors de l’exécution des mandats de perquisition de la GRC à Coutts le 14 février.

Certains pensent que la communauté en ligne Diagolon est un mouvement de milice à l’américaine avec des croyances suprématistes blanches.

Le fondateur de Diagolon, Jeremy MacKenzie, qui a témoigné devant la commission la semaine dernière, a repoussé ces affirmations affirmant que le mouvement est une blague en ligne mise en place pour troller les médias.

Une collection d’armes que la GRC a déclaré avoir saisies lors du raid de Coutts. (GRC)

Marco Van Huigenbos, conseiller municipal de Fort MacLeod, en Alberta, a été accusé de méfait pour son rôle dans le blocus de l’Alberta. Il a déclaré mardi à la commission qu’il pensait que la découverte d’armes avait entaché le mouvement.

“Pour moi, il est devenu très clair que chaque objectif que nous cherchions à atteindre n’était plus possible et que notre message avait été perdu”, a-t-il déclaré.

Van Huigenbos, qui a qualifié Lysak de “le géant le plus grand et le plus amical”, a déclaré qu’il estimait que les manifestants restants devaient prendre leurs distances et quitter la zone.

Il a dit également avoir témoigné qu’il croyait que les blocus auraient pu être résolus si le gouvernement de Kenney les avait rencontrés.

“Nous étions prêts à sacrifier nos propres moyens de subsistance et plus encore pour entrer en contact avec notre instance dirigeante”, a-t-il déclaré.