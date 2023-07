Le maire de l’Alaska envisage d’envoyer des sans-abri dans des États plus chauds – NBC New York

Shawn Steik et sa femme ont été contraints de quitter une chambre de motel à long terme dans les rues d’Anchorage après que leur loyer ait grimpé à 800 dollars par mois. Maintenant, ils vivent dans un campement de tentes près d’un dépôt de train, et alors qu’un hiver en Alaska se profile, ils sont de plus en plus désespérés et ont peur de ce qui les attend.

Une proposition la semaine dernière du maire d’Anchorage, Dave Bronson, d’acheter des billets d’avion aller simple depuis la plus grande ville d’Alaska pour ses résidents sans abri a donné à Steik une lueur d’espoir bien méritée. Il déménagerait dans la chaleur relative de Seattle.

« J’ai entendu dire qu’il faisait probablement plus chaud que cet endroit », a déclaré Steik, qui est aléoute.

Mais l’idée non financée du maire a également été immédiatement attaquée en tant que solution de pansement dissimulant la crise énorme et toujours non résolue à laquelle est confrontée Anchorage alors qu’une population croissante de sans-abri lutte pour survivre dans un environnement unique et extrême. Les températures glaciales traquent les sans-abri en hiver et les ours infiltrent les campements de sans-abri en été.

Un record de huit personnes sont mortes d’exposition alors qu’elles vivaient à l’extérieur l’hiver dernier et cette année promet d’être pire après que la ville a fermé une arène qui abritait 500 personnes pendant les mois d’hiver. Les querelles entre l’assemblée libérale de la ville et son maire conservateur sur la manière de faire face à la crise, et le manque de financement de l’État, ont encore entravé les efforts pour trouver une solution.

Alors que l’hiver approche à grands pas en Alaska, il est « plus que temps pour les dirigeants étatiques et locaux de s’attaquer aux causes sous-jacentes du sans-abrisme – les billets d’avion sont une distraction, pas une solution », a déclaré l’American Civil Liberties Union of Alaska dans un communiqué à l’Associated Press. .





Photo AP/Mark Thiessen Shawn Steik pose pour une photo le mercredi 26 juillet 2023, au centre-ville d’Anchorage, en Alaska.

Environ 43% des plus de 3 000 résidents non protégés d’Anchorage sont des autochtones de l’Alaska, et la proposition de Bronson a également suscité de vives critiques de la part de ceux qui l’ont qualifiée d’insensible à la culture.

« La réalité est qu’il n’y a pas d’endroit où envoyer ces gens parce que c’est leur terre. Toute politique que nous élaborons doit accorder foi à ce simple fait. C’est la terre Dena’ina, c’est la terre autochtone », a déclaré Christopher Constant, président de l’Assemblée d’Anchorage. « Et donc nous ne pouvons pas soutenir des politiques qui prendraient des gens et les déplaceraient de chez eux, même si leur maison n’est pas ce que vous ou moi appellerions chez nous. »

La proposition de billet d’avion de Bronson couronne quelques années turbulentes alors qu’Anchorage, comme de nombreuses villes de l’ouest des États-Unis, lutte pour faire face à une population de sans-abri en plein essor.

En mai, la ville a fermé le refuge pour sans-abri de 500 lits dans l’aréna de la ville afin qu’il puisse à nouveau être utilisé pour des concerts et des matchs de hockey après que des voisins se sont plaints de consommation de drogue en plein air, d’intrusion, de violence et de détritus. Un projet de construction d’un grand abri et d’un centre de navigation a échoué lorsque Bronson a approuvé un contrat sans l’approbation de l’Assemblée d’Anchorage.

Cela laisse un trou béant dans la capacité de la ville à loger les milliers de sans-abri qui doivent faire face à des températures bien inférieures à zéro pendant des jours et à des vents incessants soufflant de Cook Inlet. Fin juin, Anchorage comptait un peu plus de 3 150 sans-abris, selon l’Anchorage Coalition to End Homelessness. La semaine dernière, il n’y avait que 614 lits dans les refuges de toute la ville, sans aucune place vacante.

De nouvelles villes de tentes ont vu le jour à Anchorage cet été : sur une pente face au dépôt ferroviaire historique de la ville, sur une route très fréquentée près de la base commune Elmendorf Richardson et à proximité des soupes populaires et des abris du centre-ville.

Les membres de l’Assemblée devraient envisager une option hivernale en août, loin de répondre aux besoins : une grande structure chauffée en forme de tente pour 150 personnes.

L’été apporte ses propres défis : l’année dernière, des ours affamés ont parcouru un terrain de camping appartenant à la ville où des sans-abri ont été réinstallés après la fermeture de l’arène. Les responsables de la faune ont tué quatre ours après avoir fait irruption dans des tentes.

Bronson a déclaré qu’il préférait dépenser quelques centaines de dollars par personne pour un billet d’avion plutôt que de dépenser environ 100 dollars par jour pour les abriter et les nourrir. Il a dit qu’il se fiche de savoir où ils veulent aller; son travail consiste à « s’assurer qu’ils ne meurent pas dans les rues d’Anchorage ».

Il n’est pas clair si sa proposition ira de l’avant. Il n’y a pas encore de plan ni de source de financement.

Le Dr Ted Mala, un Inupiaq qui est devenu en 1990 le premier natif de l’Alaska à occuper le poste de commissaire à la santé de l’État, a déclaré qu’Anchorage devrait travailler avec les travailleurs sociaux et les forces de l’ordre pour découvrir les raisons individuelles des sans-abrisme et les mettre en contact avec des ressources.

Acheter aux non-abrités un billet pour une autre ville est un jeu politique qui existe depuis des années. Un certain nombre de villes américaines aux prises avec l’itinérance, notamment San Francisco, Seattle et Portland, Oregon, ont également offert des billets de bus ou d’avion aux résidents sans abri.

« Les gens ne sont pas des pions, ce sont des êtres humains », a déclaré Mala.

La proposition du maire, bien que axée sur les villes plus chaudes, financerait également des billets vers d’autres sites de l’Alaska pour ceux qui le souhaitent.

Clarita Clark est devenue sans abri après que son équipe médicale ait voulu qu’elle déménage de Point Hope à Anchorage pour un traitement contre le cancer, car Anchorage est plus chaud. L’établissement médical n’a pas permis à son mari de rester avec elle, alors ils ont planté une tente dans un camp tentaculaire pour rester ensemble.

Ayant récemment retrouvé le corps d’un adolescent mort qui a fait une overdose dans des toilettes portables, Clark aspire à retourner dans le village côtier de Point Hope, sur la mer des Tchouktches, où vivent ses trois petits-enfants.

« J’ai une famille qui m’aime », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle utiliserait le ticket et se ferait soigner plus près de chez elle.

Danny Parish quitte également l’Alaska, mais pour une autre raison : il en a marre.

Parish vend sa maison de 29 ans parce qu’elle se trouve juste en face de la Sullivan Arena. Les mauvais actes de certains sans-abri – y compris le harcèlement, le fait de jeter des bouteilles de vodka dans sa cour, d’empoisonner son chien et d’utiliser son allée comme toilettes – ont fait de sa vie « un enfer sacré », a-t-il déclaré.

Parish est convaincu que l’aréna sera réutilisé cet hiver puisqu’il n’y a pas d’autre plan.

Lui aussi espère déménager aux États-Unis contigus – l’Oregon, pour commencer – mais pas avant d’avoir demandé aux dirigeants d’Anchorage son propre billet d’avion.

« S’ils vont les donner à tout le monde », a déclaré Parish, « alors ils doivent m’en donner un. »