Le maire de Lake Country élu vice-président du conseil des eaux

Blair Ireland élargit ses horizons d’apprentissage en tant que nouveau maire de Lake Country.

Cela l’a amené à devenir vice-président de l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan (OBWB) en tant que directeur du conseil représentant sa communauté.

“En tant que nouveau maire, vous êtes nommé à divers conseils, et comme l’eau est une préoccupation majeure pour tous les gouvernements locaux, j’ai pensé qu’il était important pour moi d’être impliqué dans le conseil de l’eau”, a déclaré Ireland.

Après la réunion du conseil d’administration de l’OBWB le 10 janvier pour élire un nouvel exécutif, l’Irlande a participé à la réunion de gestion de l’eau deux jours plus tard et a été impressionnée par l’incroyable niveau de connaissances autour de la table.

“J’ai hâte d’en savoir plus sur ces choses et de me mettre dans la meilleure position pour aider ma communauté.”

La mairesse d’Osoyoos, Sue McKortoff, a été réélue pour une cinquième année consécutive à la présidence de l’Office des eaux.

Les autres administrateurs qui reviennent sont Victor Cumming (maire de Vernon), Rick Fairbairn (administrateur du conseil du district régional de North Okanagan), Doug Holmes (maire de Summerland) et Rick Knodel (administrateur du conseil du district régional d’Okanagan Similkameen).

Les nouveaux administrateurs comprennent Christine Fraser (district régional de North Okanagan, maire de Spallumcheen) et Wayne Carson (administrateur du conseil d’administration du district régional de Central Okanagan) et Charlie Hodge (conseiller municipal de Kelowna).

Nommés au conseil d’administration pour la gestion de l’eau Tim Lezard, représentant l’Okanagan Nation Alliance, conseiller de la bande indienne de Penticton; Bob Hrasko, président du conseil d’administration de la Water Supply Association of BC; et Scott Boswell, président du Okanagan Water Stewardship Council.

Ireland a déclaré qu’en tant que résident de Lake Country, il est l’un des nombreux résidents de la vallée de l’Okanagan qui profitent des possibilités de loisirs offertes par les lacs locaux.

“Mais quoi que nous fassions, le lac Okanagan et d’autres nous servent de réservoirs d’eau géants sur lesquels beaucoup d’entre nous comptent pour l’eau potable, qui permettent à nos fermes de fonctionner”, a déclaré Ireland.

Il a déclaré que la conservation de l’eau et la préservation de cette ressource en eau continuent d’être un travail en cours.

“Nous devenons de plus en plus capables de penser et d’être conscients de ces choses, mais nous devons continuer à y travailler.”

Il a dit que les conditions de sécheresse en Californie ne sont peut-être pas représentatives de ce qui peut arriver dans l’Okanagan, mais cela sert de leçon sur ce qui se passe si l’eau est tenue pour acquise.

Il dit que Lake Country est confronté à des problèmes de qualité de l’eau avec des projets de modernisation de l’eau et des égouts à venir et un problème d’algues à Wood Lake causé par une source encore inconnue.

“Nous avons besoin d’eau pour boire, pour arroser nos fermes et pour faire vivre notre communauté”, a-t-il déclaré.

LIRE LA SUITE:Médiation recherchée pour les négociations contractuelles bloquées entre le SCFP et les écoles publiques de Central Okanagan

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Lac PaysL’Eau