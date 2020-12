Le maire de Los Angeles a averti que la ville était confrontée à sa plus grande menace pour la vie, alors que 33 millions de Californiens sont entrés dans un deuxième verrouillage dimanche soir et que les hospitalisations dues au COVID-19 ont atteint de nouveaux niveaux records.

« C’est la plus grande menace pour la vie à Los Angeles que nous ayons jamais rencontrée », a déclaré le maire Eric Garcetti, lors d’une conférence de presse vendredi soir.

« La simple vérité est que nous savons que le COVID-19 se propage et se propage rapidement en raison de notre propre comportement, mais nous savons également que nous pouvons ralentir cette propagation en portant un masque, en nous lavant les mains. »

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que le nombre total de morts dans le comté de LA, y compris les cas de COVID-19, pourrait atteindre 11000 cette année.

Plus de 7800 décès jusqu’à présent cette année ont été attribués au COVID dans le comté

Vendredi soir, Eric Garcetti a déclaré à sa ville que COVID était la « plus grande menace à la vie » à laquelle ils avaient été confrontés

Dans tout le pays, les États-Unis ont enregistré dimanche 177 000 nouveaux cas et 1 138 décès, selon le Covid Tracking Project.

Ils ont rapporté que 101 487 personnes sont actuellement hospitalisées pour COVID – un autre nouveau record.

En moyenne sur les sept derniers jours, chacun de leurs indicateurs de base était à des niveaux records dimanche soir.

Dimanche, il y a eu près de 14,8 millions de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis et plus de 282000 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

En Californie, de nouvelles restrictions ont été mises en place à 22 heures dimanche soir à la fin d’un week-end au cours duquel des préparatifs urgents ont été effectués par les résidents de l’État le plus peuplé.

Les plans pour les restrictions ont été annoncés par Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, jeudi, et il a déclaré que le verrouillage interviendrait lorsque les salles de soins intensifs seraient à 85% de leur capacité.

Les nouvelles règles en vigueur dans l’État de 40 millions de personnes interdisent aux résidents de se rassembler avec des personnes extérieures à leur foyer. Les détaillants, y compris les supermarchés et les centres commerciaux, peuvent fonctionner avec seulement 20% de capacité, tandis que les restaurants, les salons de coiffure, les cinémas, les musées et les terrains de jeux doivent fermer.

Ce seuil a été atteint dans le sud de la Californie – une zone qui englobe Los Angeles – et la vallée centrale.

La région de la baie, qui abrite environ 8,5 millions de personnes, n’était pas encore au seuil fixé par Newsom, mais les responsables de la santé de l’État ont décidé de se mettre en lock-out de manière préventive.

Le verrouillage durera dans la région de la baie jusqu’au 4 janvier et dans les deux autres zones pendant «plusieurs semaines».

Les acheteurs sont vus au Costco de San Leandro, en Californie, dimanche avant le début du verrouillage

Les gens font la queue pour être testés pour COVID-19 sur un site de test dans la section North Hollywood de Los Angeles sur Saturda

Une entreprise est fermée dimanche à Fresno, dans la vallée centrale, en prévision du verrouillage imminent

Un client roule son panier plein d’articles dans le parking de Costco à San Leandro, Californie dimanche

Les gens sont vus profiter de l’après-midi à Dolores Park à San Francisco, en Californie, dimanche avant le verrouillage

À la mi-janvier, le bilan quotidien des morts dans tout le pays pourrait être de près de 4 000 personnes, a déclaré Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA).

« Aussi mauvaises que soient les choses en ce moment, elles vont bien empirer », a-t-il déclaré à Face the Nation de CBS.

« Je pense que d’ici la fin de l’année, nous serons à environ 300 000 morts et d’ici la fin janvier, nous pourrions pousser 400 000 morts.

« Nous allons régulièrement voir probablement 2000 décès par jour et alors que nous entrons en janvier vers le sommet, nous allons malheureusement voir plus de 3000 décès par jour, et peut-être près de 4000 décès par jour.

«Donc, cela va empirer avant que cela ne commence à se résoudre.

Les hauts responsables de la santé ont convenu dimanche que ce n’était pas le moment de baisser la garde.

«Le vaccin est critique», a déclaré le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche.

«Mais cela ne nous sauvera pas de cette flambée actuelle. Nous seuls pouvons nous sauver de cette flambée actuelle.

Un groupe consultatif de la Food and Drug Administration devrait répondre jeudi à une demande d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin de Pfizer.

Les vaccinations pourraient commencer quelques jours plus tard, bien que les approvisionnements initiaux soient rationnés et que les vaccins ne devraient pas devenir largement disponibles avant le printemps.

Mardi, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a recommandé que le tout premier groupe d’Américains à se faire vacciner soit des travailleurs de la santé de première ligne et des résidents d’établissements de soins de longue durée tels que les maisons de retraite.

Ensemble, ils totalisent environ 24 millions de personnes.

Les responsables fédéraux estiment qu’environ 40 millions de vaccins seront disponibles d’ici la fin du mois si Moderna et Pfizer obtiennent l’autorisation de la FDA – juste assez pour vacciner 20 millions de personnes, car deux doses sont nécessaires pour chaque personne.

Une analyse CNN des données vaccinales de 27 États a montré qu’aucun d’entre eux ne recevait suffisamment de vaccins dans le premier envoi pour vacciner tout son premier groupe prioritaire, y compris les travailleurs de la santé et les résidents des soins de longue durée.

Certains États sont déjà contraints de prendre des décisions difficiles sur les agents de santé qui sont une priorité plus élevée que d’autres.

Dimanche, des manifestants anti-lockdown se sont rassemblés au Grand Army Plaza à Brooklyn pour protester contre les restrictions aux coronavirus

Une foule s’est rassemblée dimanche à New York pour appeler à la fin des politiques de verrouillage

Les piétons sont vus marchant le long du trottoir dans le quartier Castro de San Francisco, Californie dimanche

La Californie doit d’abord vacciner 2,4 millions de travailleurs de la santé, mais l’État ne reçoit que 327 000 doses du vaccin Pfizer.

« C’est une chose lorsque vous entendez les nouvelles nationales sur, eh bien, nous sommes tous d’accord pour dire que nos travailleurs de la santé et nos établissements de soins infirmiers qualifiés et de vie assistée devraient être prioritaires, mais c’est des millions et des millions de personnes », a déclaré Newsom jeudi.

L’Alabama reçoit beaucoup moins de vaccin Pfizer que ce qu’ils avaient initialement promis lors de l’expédition initiale.

Au lieu de leur première expédition de 112 000 doses de Pfizer, l’État recevra 40 950 doses, selon Karen Landers, responsable de la santé publique du département de l’Alabama. L’État a désigné 300 000 agents de santé et 22 000 résidents d’établissements de soins de longue durée parmi les groupes les plus prioritaires à vacciner.

Le Montana ne reçoit qu’environ 9 750 doses du vaccin Pfizer dès le premier envoi alors qu’il compte plus de 40 000 travailleurs de la santé.

« Nous allons probablement recevoir plusieurs milliers de doses suivantes dans les semaines à venir », a déclaré le gouverneur Steve Bullock lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

Andrew Cuomo, gouverneur de New York, a déclaré que son État recevrait 170000 doses de vaccin Pfizer le 15 décembre.

Les groupes les plus prioritaires de l’État comprennent 85 000 résidents des maisons de soins infirmiers et 130 000 travailleurs des centres de soins infirmiers.

Il a déclaré qu’il y aurait une couche supplémentaire de vérification des données sur les vaccins, effectuée par le panel indépendant de l’État – mais il insiste sur le fait que cela ne ralentira pas le processus.

Son état a été l’épicentre de la pandémie mondiale en avril, mais il est relativement indemne pour le moment – bien que les cas augmentent.

Staten Island, le seul arrondissement de New York à avoir voté pour Trump en novembre, a connu un niveau d’infections plus élevé que les autres parties de la ville.

En conséquence, certains habitants se sont rebellés, notamment le copropriétaire d’un bar qui a continué à servir ses clients malgré les restrictions.

Les gens manifestent devant le Mac’s Public House après l’avoir fermé en raison des restrictions COVID

Danny Presti a été arrêté le 1er décembre (photo) et de nouveau dimanche pour avoir continué à faire fonctionner son bar

Lou Gelormino, qui représente la maison publique de Mac, crie aux shérifs de New York qui montent la garde à l’extérieur du restaurant

Aux premières heures du dimanche, Danny Presti, 34 ans, a été placé en garde à vue après avoir renversé un député avec une voiture et l’avoir traîné à 100 mètres sur le capot alors qu’il tentait de s’éloigner de son bar, Mac’s Public House, alors que les députés l’arrêtaient .

Presti a été interpellé dimanche après-midi dans le 122e arrondissement de Staten Island pour 10 chefs d’accusation, dont une agression au troisième degré, une conduite imprudente, des menaces et une résistance à l’arrestation.

L’adjoint blessé a été emmené à l’hôpital pour le traitement de ses blessures.

Un porte-parole du maire Bill de Blasio a déclaré que les actions de Presti montraient un mépris pour la vie humaine.

« Dans ces deux cas, qu’il s’agisse de bafouer les lois sur la santé publique ou d’enfoncer une voiture dans un député en uniforme, cet individu a mis en danger la vie d’autres personnes », a déclaré le porte-parole, Bill Neidhardt.