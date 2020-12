COLUMBUS, Ohio – Un policier de l’Ohio a abattu et tué un homme noir non armé alors qu’il répondait à un appel non urgent tôt mardi dans la plus grande ville de l’État, et quelques heures plus tard, un maire furieux, Andrew J.Ginther, a ordonné au chef de la police de prendre l’insigne de l’officier. et un pistolet.

« La communauté est épuisée », a déclaré Ginther.

Les agents impliqués dans l’incident n’ont allumé leur caméra corporelle qu’immédiatement après la fusillade, mais celle-ci a été enregistrée parce que la caméra capture 60 secondes d’images avant de l’allumer. Il semble également qu’il y ait eu un retard dans l’aide à l’homme, selon le bureau de la sécurité publique de la ville.

La fusillade survient moins de trois semaines après que l’adjoint d’un shérif du comté de Franklin a abattu Casey Goodson Jr., un homme noir de 23 ans, dans la région de Northland à Columbus. Cette fusillade a suscité des protestations et des demandes de justice. L’enquête sur cette fusillade est menée par le procureur américain du district sud de l’Ohio, David DeVillers.

Le porte-parole de la police Sgt. James Fuqua a déclaré que des agents avaient été envoyés à 1h37 du matin pour un appel non urgent du côté nord-ouest de la ville pour une perturbation impliquant un SUV fonctionnant et s’éteignant pendant une période prolongée. Fuqua a déclaré que la plainte venait d’un voisin.

Lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, Ginther et les responsables du département de la sécurité publique de la ville ont révélé plus de détails sur la fusillade.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la porte du garage d’une maison ouverte et un homme à l’intérieur.

L’homme, qui rendait visite à quelqu’un à la maison, s’est dirigé vers les agents avec un téléphone portable dans la main gauche et la main droite non visible, selon un examen par les responsables de la ville d’une des images de la caméra portées par le corps de l’agent qui a répondu.

«Cela doit cesser»:Les chefs religieux en colère contre le tournage de Casey Goodson et la manipulation de la patate chaude

Un officier a tiré avec son arme, frappant l’homme noir de 47 ans, décédé plus tard à l’hôpital méthodiste de l’OhioHealth Riverside.

Une arme n’a pas été retrouvée sur les lieux.

Le nom de l’homme n’a pas été divulgué, en attendant la notification de la famille. Les policiers de Columbus impliqués dans des fusillades ne sont pas identifiés pendant au moins 24 heures après la fusillade, conformément à la politique de la Division de la police.

« Les images de la caméra portées sur le corps documentent également un retard dans la prestation des premiers soins à l’homme », selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique de la ville.

L’officier impliqué dans la fusillade a été mis en congé administratif. Il ne retournera pas au travail tant qu’il n’aura pas été autorisé par un psychologue indépendant, selon le communiqué.

Ginther a déclaré qu’il avait pris la mesure supplémentaire de demander au chef de la police Tom Quinlan de relever l’officier de service – l’équivalent d’une suspension – sur la base de ce qu’il avait dit avoir vu sur les images.

Quinlan a ordonné à l’officier d’être relevé de ses fonctions, obligeant l’officier à remettre son insigne et son arme, selon la ville. Cela prive l’officier de tous les pouvoirs de la police en attendant le résultat de l’enquête pénale et interne. L’agent sera payé pendant cette période, par contrat syndical.

« Aucun des officiers présents sur les lieux n’a activé leurs caméras portées sur le corps avant immédiatement après la fusillade. En raison d’une fonction de retour en arrière de 60 secondes des caméras, la prise de vue elle-même a été capturée sur vidéo », indique le communiqué de la ville. « Cependant, la fonction n’enregistre pas d’audio pendant cette fenêtre de« retour en arrière »de 60 secondes, donc il n’y a pas d’audio des communications (entre la victime et les agents) immédiatement avant ou pendant la fusillade. »

Ginther a déclaré que le fait qu’aucun des officiers ayant répondu n’ait allumé sa caméra corporelle avant la fin de la fusillade «l’avait grandement dérangé».

« Il est inacceptable pour moi et la communauté que les agents n’allument pas leurs caméras », a-t-il dit, citant l’investissement de 5 millions de dollars que la ville a fait pour acheter les caméras. « Si vous n’allumez pas votre caméra corporelle, vous ne pouvez pas travailler dans notre ville. »

Les images de la caméra corporelle qui ont été enregistrées devraient être rendues publiques mercredi, et le bureau d’enquête criminelle de l’Ohio mènera une « enquête approfondie et indépendante », a déclaré Quinlan dans un communiqué.

« Nous promettons de fournir autant de transparence que possible de notre part, à la fois avec les enquêteurs et le public », a déclaré Quinlan. « Notre communauté mérite les faits. Si les preuves indiquent que les lois ou les politiques ont été violées, les agents seront tenus responsables. »

bbruner@dispatch.com; @bethany_brunert