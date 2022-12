Le maire de la Colombie-Britannique demande un examen des alertes à la neige après un « échec » des chutes de neige dans le Lower Mainland

Un maire de la région métropolitaine de Vancouver demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de revoir ses contrats de déneigement et d’envisager d’utiliser son système d’alerte d’urgence pour mieux informer les conducteurs des conditions routières dangereuses.

Dans une lettre adressée au ministre des Transports, Rob Fleming, le maire de Delta, George Harvie, décrit la réponse aux fortes chutes de neige dans la région la semaine dernière comme un « échec récent de l’entretien hivernal des routes provinciales ».

Il dit que certains conducteurs de Delta ont été bloqués dans leur voiture jusqu’à 10 heures, tandis que ceux d’autres parties de la région ont déclaré aux médias que des trajets de 45 minutes se sont transformés en 12 heures d’embouteillage.

Harvie dit qu’il est «très préoccupant» que, alors que le système de transport était défaillant, certains navetteurs essayaient toujours d’y entrer.

À ce titre, il demande qu’une révision du système d’alerte d’urgence ait lieu afin d’aviser les résidents de la région lorsque le réseau routier provincial est hors service.

Le ministère des Transports dit qu’il examine les événements de mardi dernier pour déterminer s’il y a des mesures supplémentaires qui peuvent être prises lors de futurs événements météorologiques.

Il indique dans un communiqué que de fortes chutes de neige et des vents soufflant jusqu’à 40 km/h ont mis à mal le déploiement de sel ou d’abrasifs.

Le ministère a renvoyé la suggestion de Harvie concernant l’utilisation du système d’alerte d’urgence dans de telles situations à Emergency Management BC.

Alert Ready, un système que la province utilise pour aviser les résidents via des téléphones portables et des diffuseurs, est actuellement en place pour être utilisé lors d’inondations, d’incendies de forêt, de tsunamis et d’alertes Amber.

“L’utilisation efficace de cette ressource dissuaderait les gens d’entrer dans le système de transport provincial et d’ajouter plus de volume de trafic à un système déjà défaillant”, déclare Harvie dans la lettre.

Il est essentiel que le plan d’intervention en cas de neige pour les autoroutes provinciales et la traversée du fleuve Fraser soit suffisant et que les ressources nécessaires soient en place pour prévenir les embouteillages et la défaillance du réseau de transport de la Colombie-Britannique, dit-il.

Avec des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, Harvie dit que le réseau routier doit disposer de ressources adéquates pour l’entretien hivernal.

