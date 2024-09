Le maire de la capitale de l’Alabama est le dernier à tenter de limiter la loi républicaine sur le « port d’arme sans permis »

MONTGOMERY, Alabama — Le maire de la capitale de l’État de l’Alabama a signé vendredi une ordonnance locale exigeant que toute personne portant une arme à feu dissimulée soit également munie d’une pièce d’identité avec photo, affirmant que la décision des législateurs républicains de Exigences relatives aux permis de port d’armes dissimulées avait entravé la capacité des policiers à lutter contre le crime et à saisir les armes illégales.

La nouvelle ordonnance de Montgomery a immédiatement suscité l’indignation des responsables républicains de l’État qui avaient soutenu une loi de 2023 accordant aux propriétaires d’armes à feu le droit de porter une arme dissimulée sans permis. Un porte-parole du procureur général républicain Steve Marshall a qualifié la mesure locale d’illégale, mais n’a pas précisé si Marshall prévoyait d’intenter une action en justice.

Selon l’ordonnance, la police de Montgomery peut confisquer une arme dissimulée si le détenteur de l’arme ne porte pas également une pièce d’identité avec photo. L’arme à feu restera en garde à vue jusqu’à ce que le détenteur de l’arme paie une amende et fournisse une preuve d’achat au commissariat local dans un délai de 30 jours.

Cette mesure est la dernière en date signée par un responsable local du Sud, frustré par l’extension de ce que les défenseurs du droit au port d’armes appellent le « port constitutionnel », une référence au droit de « détenir et porter des armes » garanti par le deuxième amendement. Lorsque le projet de loi de l’Alabama a été débattu lors de la session législative de 2022, il a été décrié par les responsables locaux et de nombreux membres des forces de l’ordre, en particulier ceux des plus grandes villes de l’État déjà aux prises avec la criminalité, qui ont déclaré qu’il aggraverait la sécurité publique.

« Le projet de loi sur le port d’armes sans permis a supprimé un moyen important pour les forces de l’ordre de saisir des armes de poing illégales », a déclaré le maire de Montgomery, Steven Reed, lors de la cérémonie de signature du projet de loi vendredi. Il a ajouté : « Nous espérons que cela nous permettra peut-être de reprendre une partie de ces armes (illégales) ».

Le chef de la police de Montgomery, James Graboys, et les membres du conseil municipal local ont rejoint Reed pour exprimer leur soutien à l’ordonnance et faire écho à la frustration suscitée par l’impact du port d’arme sans permis.

Mais la signature de vendredi a suscité une condamnation rapide de la part du bureau du procureur général de l’État.

« L’ordonnance du conseil municipal de Montgomery relative aux armes à feu viole la loi de l’État », a déclaré William Califf, porte-parole du procureur général, dans un communiqué. « Le Code de l’Alabama stipule clairement que la législature est la seule à réguler les armes à feu et les questions connexes. »

Des batailles similaires entre élus locaux et nationaux sont en cours dans les États voisins.

Restrictions locales sur les armes à feu les deux de la Nouvelle-Orléans et Savannah, en Géorgie, a attiré critiques de chacun respectifs de l’État Républicain procureurs générauxDans les deux cas, les dirigeants des États ont accusé les responsables locaux d’avoir violé les lois sur les armes à feu. L’Alabama, la Louisiane et la Géorgie font partie des 28 États du pays qui n’exigent pas de permis pour le port d’arme dissimulée, selon la Concealed Carry Association des États-Unis.

Montgomery n’est pas la seule municipalité de l’Alabama où les forces de l’ordre locales souhaitent voir des restrictions sur le projet de loi sur le port d’arme sans permis à l’échelle de l’État.

Le shérif mobile Paul Burch se décrit comme un « fervent partisan du deuxième amendement », mais a déclaré que « quelque chose doit être fait » au sujet des effets de la législation de l’État.

Burch a déclaré que son département a constaté une augmentation notable des crimes violents chez les jeunes, qu’il attribue au projet de loi.

Plus précisément, le comté de Mobile a constaté une augmentation d’au moins 50 accusations liées aux armes à feu pour les personnes de 20 ans ou moins depuis l’entrée en vigueur du projet de loi en 2023, selon les données fournies par le département du shérif et le procureur de district local.

Burch a déclaré qu’il ferait donc pression sur les législateurs de l’État pour qu’ils modifient le projet de loi sur le port d’arme sans permis afin que les propriétaires d’armes de moins de 21 ans aient toujours besoin d’un permis pour le port dissimulé. Les officiers de l’armée et des forces de l’ordre ne seraient pas concernés, selon Burch.

« Je suis tout à fait pour que toute personne qui peut légalement porter une arme pour la protection de sa famille, ou même pour le sport ou simplement pour tirer pour le plaisir, puisse légalement en porter une », a déclaré Burch. « Cependant, je pense simplement que la loi a été mal rédigée. »

La loi rend difficile pour les policiers de déterminer si quelqu’un possède une arme à feu illégale, a déclaré Burch. Bien qu’une « base de données des personnes interdites » ait été incluse dans le projet de loi pour aider les policiers à repérer les personnes qui n’ont pas le droit de posséder une arme de poing en raison de leurs antécédents criminels et d’autres raisons, Burch a déclaré que la base de données était imparfaite.

L’Agence d’application de la loi de l’Alabama, qui gère la base de données, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Reed a déclaré qu’il essaierait de travailler avec les législateurs de l’État des deux côtés de l’échiquier politique pour continuer à trouver des moyens de renforcer les forces de l’ordre et de promouvoir la sécurité publique. Mais il a déclaré qu’il n’avait pas l’impression que son administration avait reçu un « soutien proactif » de l’État depuis l’adoption du projet de loi.

« La ville entière est obligée de ramasser les morceaux, la ville est obligée d’essayer de trouver comment soutenir nos résidents », a déclaré Reed.

Riddle est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.